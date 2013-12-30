习近平任全面深化改革领导小组组长（更新版）

* 统一部署全国性重大改革

* 确定体制制度方面重大改革

* 各地区主要领导同志要亲自抓

路透北京12月30日 -继中国上月决定成立全面深化改革领导小组后，中共中央政治局周一召开会议宣告这一经济改革的顶层机构诞生，并决定由中国国家主席习近平担任组长。

新华社报导并称，小组主要职责是研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全国性重大改革等。

此前的中央经济工作会议强调，中央全面深化改革领导小组，在中共中央政治局、中共中央政治局常委会领导下工作。各地区各部门都要指定一个机构负责改革工作，主要领导同志要亲自抓。

上月中国共产党十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对改革进行整体系统部署。包括中央成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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