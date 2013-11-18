中国改革发展蓝图已定 实践仍将面临多项挑战

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月18日(记者 药朝清) - 中国承诺将开展全面的经济和社会改革。新华社周五全文播发了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，各方面具体改革计划或将在数周后逐步出台。

分析人士称，金融和财政改革或将率先出台，而涉及土地、国企及社会福利等方面的艰难改革或许要耗时几年才能推出，中国领导人在推进经济增长再平衡的同时，还要维持社会的稳定。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示：“他们知道需要哪些方面的改革， 可能会从收益最高成本最低的改革着手。”

中国已经推出自1970年代和1980年代实行改革开放以来最大胆的改革。新一届三中全会承诺让市场在经济活动中发挥“决定性作用”，并制定了旨在释放经济增长新动力的改革蓝图。

经过三十年来的极速扩张，中国正在承受着工业产能过剩和庞大债务负担的重压，经济增长出现放缓迹象。

中国领导人明确表示，在全面深化改革领导小组的指导下，改革将以一种更为协调的方式推进。但分析人士认为，改革将首先从那些争议较小的领域开始，例如利率改革和放松对公用事业和自然资源的价格管制。

日信证券经济学家陈乐天表示：“他们可能会从相对容易的或是已经在做的改革开始做。”

分析人士称，中国人民银行很可能会在今年年底或明年年初推出盼望已久的存款保险制度，为银行存款利率的自由化铺路。

随着各家银行在更加开放的体系中争相揽储，政府担心一些规模较小的银行可能会不复存在，而存款保险制度有助于保护储户。今年早些时候，央行全面放开了贷款利率管制。

他们预计，合格的民间投资者未来数月将获准开办银行，与各大国有银行展开竞争。

中国政府还会进一步放开对水、电和自然资源的价格控制，这与让市场发挥决定性作用的承诺相符，也符合改革宜早不宜迟的想法。

财政改革很可能更为迫切，若对目前负债累累的地方政府的财政不加约束，将使利率改革的有效性打折扣。提高地方政府税收分成将降低其大肆举债或卖地增收的需求。

中国领导人承诺推动财政改革，以改善预算管理，并让中央政府负担更多的支出义务。

**某些改革或许滞后**

分析人士指出，有些改革需要作更充分的准备，数月或数年内或许都不会显现出台的迹象。允许农民更自由地出卖其土地的改革依然在中国部分地区进行试点，所以中国政府在决定如何让新想法付诸实践上似乎还有很长一段路要走。

决策者还希望确保城市地区能容纳数以亿计的农民工。领导人希望农民工进城有助于实现以消费为主导的经济增长。

这就意味着社保、教育等社会福利体系必须足够强大，以应对人口的流动以及更为重要的城市就业问题。

决策者担心失地和失业农民骤增可能影响社会稳定。

光大证券首席经济学家徐高表示：“推进改革的前提是经济增长保持平稳， 社会保持稳定。”

分析人士称，户籍制度的放松只能从小城市逐渐扩大到大城市。如果中国政府鼓励更多农村人口转移至城市地区，一个更为统一的户籍系统是至关重要的。

他们表示，中国正尝试废除1958年以来形成的城乡二元户籍制度，这种改革可能需要多年才能完成。

分析人士称，国企改革也将持续多年。中共暗示不急于打破国企在众多经济领域的垄断。

但领导层似乎意在逐渐削弱这些企业，分析人士认为，鉴于大型国企及支持其的各部委的政治影响力，这或许是一个更实际的做法。

中国政府此前曾尝试向民间投资者开放目前由国企垄断的行业，例如油气、银行、电信、电力以及交通等行业，但成效甚微。

改革还承诺加快人民币完全可兑换进程，但一些政府经济学家给过高的预期泼了一瓢冷水，称一些决策者担心过快允许人民币自由流动可能会使中国经济遭遇资本大进大出的冲击。

中国央行承诺人民币到2015年实现“基本可兑换”，却从未给出明确的定义。

但国家信息中心首席经济学家祝保良表示，中国政府不能太过谨慎。

“他们要全面加快改革，否则2020年的目标可能实现不了。”(完)