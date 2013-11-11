新一轮国企改革将凸出国家投资公司的功能--瑞银

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透香港11月11日 -瑞银环球资产管理周一称，预期新一轮的国企改革将凸出国家投资公司的功能，透过降低政府持股比例来提升国有企业的管理和治理水平，并增强竞争力。
瑞银环球新兴市场及亚太区股票基金经理施斌在记者会上称，相信中国会出现像新加坡淡马锡这类国家投资公司，中国会透过投资公司来控制国企和降低政府的持股比例，并透过投资公司以及董事会制度来对国企进行改变，完善国企的管理机制和治理机制。
“国企改革是最难啃的面包，但也是机会最大，因为国有企业的管理比民企差一些，并充分反映在估值之上，例如银行的市盈率只有单位数字。”他称。
他并指出，国企改革一方面打开市场使竞争加剧，另一方面有望令国企的竞争力大幅提升，正面作用应该更大一些。
中共十八届三中全会于11月9日至12日在北京召开，会议将确定未来十年中国的经济发展方向。当中备受关注的重大改革包括收入分配、财税体制、金融、国企、土地、户口。
施斌称，2014-15年是中国经济结构改革的关键年，将为今后5-10年的经济发展打基础，因此预期明年之前持续改革的大方向不会改变，对股市持乐观看法。
他说，“比较看好明年股市的表现，因为目前整个市场估值，对于改革预期和经济增长预期的溢价不是那么高。”
他指出，2014-15年中国的经济增速肯定是放慢，不过如果中国加快改革步伐，或者改革力度更大一点，令到市场对中国长远发展有信心，股票估值便会得到提升。
该行预期2013年中国国内生产总值（GDP）增速为7.5%，明年为7-7.5%。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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