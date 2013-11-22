《分析》推测改革方向和节奏，中国投资者前路坎坷

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月22日 - 中国金融市场面对中国改革蓝图出现了快速波动，这对投资者而言则预示着紧张刺激的一年，因投资者对政策方向和节奏的猜测为本已动荡的市场火上浇油。

中共十八届三中全会的结束让中国市场坐上了过山车。就在全会结束次日，中国股市下挫2%，而两天后又上扬3%。

货币和债券市场作出了相反的回应。银行家们囤积现金，公债标售认购不足，因投资者担心利率自由化的计划将意味着借贷成本更高。

十八届三中全会公报宣布进行全面改革，这也被认为是1978年改革开放以来最重要的一场变革。改革将从60个不同的领域扩展到金融市场的每一个角落，民众纷纷猜测哪些企业和金融产品会从中获益或受损，而这可能会让本已焦燥不安的中国市场出现更大的不安。

中国放松对计划生育政策的限制是否能提升婴幼儿产品制造业的利润？实施房产税能否将房地产中的资金转移到债市、股市或现金市场？上市国企在面临更大竞争时会出现什么情况？

花旗银行大中华区首席经济学家沈明高表示：“改革是个痛苦的调整过程，35年过去了，改革依然非常艰难。”

“并非人人都会受益，有人会遭殃。监管者唯一可选的是长痛还是短痛。”

中国领导人承诺要让市场在中国经济的资产定价中发挥“决定性”作用，通过此举，中国领导人希望解决因价值低估和投资分配不当所带来的经济形势扭曲。

从长期来看，多数经济学家认为，这将为中国经济带来积极效应。但就短期而言，这种调整意味着引入更多的下行风险，包括之前被视为单向押注的资产类别。

中国的市场参与者如何应对改革阵痛是一个重大的不确定因素，特别是主导股市交易量的散户投资者。

很多人从未经历过经济衰退，从未在房地产投资中亏损，也从未听说过国内企业债务违约；迄今市场唯一感知到的是，股市会有重大的下行风险。

股市本身也变化莫测。尽管政府对首次公募冻结了近一年，很多投资者将其视为提振已上市企业股价的辅助手段。

一旦放开IPO，很多人担心新上市公司稀释价值导致股市暴跌。届时中国也有望允许外资企业在境内上市，与本土企业一较高低。而正是这个传言引发过去一段时间中国股市的下跌。

中国衍生品市场依然处于发展状态，通常会提供各式降低风险的对冲工具，监管者还在模拟交易中测试各种期权合约。

**接踵而来**

本周，投资者依然处于高度紧张状态。

沪深300指数的实际波动周二飙升至6月份“钱荒”以来的最高水平，且居高不下。

货币和债券市场也不稳定。上周，两家政策银行的债券标售认购不足，《上海证券报》周四报导称，因需求疲弱，11月份以来至少有20家公司先后发布了延后标售计划的公告。

中国央行周四“开闸放水”为国家开发银行另一场标售铺平道路，但货币市场交易商对此不屑一顾，并进一步推高了短期利率。

银行间交易员和分析人士预测，目前的情况或许会成为新的常态：债市日增的悲观情况将转移到股市上。

摩根士丹利研究员Jonathan Garner、Wiktor Hjiort和Kewei Yang在报告中写道：“我们认为，改革有利于中国，不利于债市。”

他们认为，由于国企是中国债市中最大的参与者，而改革使债券变得更昂贵，同时又增加了这些国企的竞争力，因而债券的总体吸引力会有所下降。

“围绕市场定价、国企改革和户籍改革的政策对市场的影响力很可能最大，或有助于扭转这两年债市表现稳定的趋势。”（完）