习近平：把推进供给侧结构性改革作为经济发展的主线

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月24日 - 中国国家主席习近平日前表示，要把推进供给侧结构性改革作为当前和今后一个时期经济发展和经济工作的主线；切实提高供给体系质量和效率，为经济持续健康发展打造新引擎、构建新支撑
新华社周三援引习近平称，着力优化现有生产要素配置和组合，着力优化现有供给结构，着力优化现有产品和服务功能。
“坚持以经济建设为中心，保持经济持续健康发展，是全党必须抓紧抓好的重大任务。”习近平说，要充满信心、保持定力，坚持用新发展理念统领发展全局，着力解决制约发展的结构性、体制性矛盾和问题，努力开创发展新境界。
习近平是在对青海就贯彻落实“十三五”规划、加强生态环境保护、做好经济社会发展工作进行调研考察时做出以上表述的。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。