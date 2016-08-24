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中国财经 | 2016年 8月 24日 星期三 18:16 BJT

习近平：把推进供给侧结构性改革作为经济发展的主线

路透北京8月24日 - 中国国家主席习近平日前表示，要把推进供给侧结构性改革作为当前和今后一个时期经济发展和经济工作的主线；切实提高供给体系质量和效率，为经济持续健康发展打造新引擎、构建新支撑

新华社周三援引习近平称，着力优化现有生产要素配置和组合，着力优化现有供给结构，着力优化现有产品和服务功能。

“坚持以经济建设为中心，保持经济持续健康发展，是全党必须抓紧抓好的重大任务。”习近平说，要充满信心、保持定力，坚持用新发展理念统领发展全局，着力解决制约发展的结构性、体制性矛盾和问题，努力开创发展新境界。

习近平是在对青海就贯彻落实“十三五”规划、加强生态环境保护、做好经济社会发展工作进行调研考察时做出以上表述的。（完）

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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