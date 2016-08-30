版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 30日 星期二 18:49 BJT

根据时间表和路线图大力推进改革 更注重经济体制改革--习近平

路透北京8月30日 - 新华英文援引中国国家主席习近平周二表示，要根据时间表和路线图大力推进既定改革，并应更注重经济体制改革。

他是在中央全面深化改革领导小组会议中做出上述表示的。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐