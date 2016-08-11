焦点：“稳汇率”权重逐渐下调 中国货币政策仍难主动宽松

作者 马蓉/陈杨

路透北京8月11日 - “8.11”汇改后人民币持续承压，为防止贬值预期恶化导致的资金无序外流，汇率稳定成为中国央行的重要考量，货币政策调整步伐也明显趋于谨慎。但随着市场对人民币汇率的预期逐步改善，稳汇率在央行货币政策篮子中的权重将逐渐下调。

不过分析人士同时认为，国内经济持续疲弱，且监管层一直在强力维稳，导致人民币贬值预期尚未完全出清；再加上要抑制资产泡沫，未来货币政策仍难以主动放松。

“去年811汇改及今年年初汇率的波动均对货币政策形成较强牵制，但随着市场对汇率预期有所改善，汇率对货币政策的影响也在逐渐淡化，”招商银行银行资产管理部高级分析师刘东亮指出。

他表示，央行可能也没有那么快就把两个问题分开来看，在最近公布的文件中央行也一再提及降准降息对于汇率的担忧，预计未来一段时间汇率仍将是央行要考虑的因素，只不过汇率稳定的权重会下调。

“市场上大多数人一看外储稳定了，预期就会随之稳定，他的财务行为和市场行为也会发生变化。现在看，汇改一周年以来，市场震荡在收敛，市场预期在发生改善，没有那么慌了，”中国金融四十人论坛高级研究员管涛称。

从2014年人民币摆脱单边升值走势以来，贬值预期一直如影随形，时强时弱。去年811汇改后，人民币兑美元即期从此前的6.20元人民币附近，一度急贬至6.4510元；今年年初再度剧烈波动，最低触及6.5950；随后一路温和走贬，7月中旬曾短暂跌破6.70元关口，今日最新报6.6380元。

而每一次汇率剧烈波动的背后，都需要监管层消耗大量外储进行干预。中国去年外储总额减少超5,000亿美元，其中一大部分都被用于汇率维稳；今年上半年外储虽继续减少，但累计降幅仅为1,252亿美元。这表明，在监管层强力维稳和行政管制举措的合力下，市场对人民币走势看法已有改善，尽管贬值的预期还没有完全出清。

在维稳汇价同时，中国货币政策调整频率也明显趋于谨慎。中国去年三季度经济增速逾七年来首度跌破7%至6.9%，四季度续降至6.8%，今年前两个季度进一步放缓至6.7%，但央行除去年10月降息+降准、今年3月降准外，并未有进一步宽松动作，让市场对降准的预期多次落空。

“汇率贬值本身并不可怕，怕的是贬值预期恶化导致的单向资金流动无法控制。”长江证券首席宏观债券研究员赵伟称，“（人民币）预期在经济预期不稳的时候容易恶化，这时对央行来说就很难受，如果锚定汇率会消耗外汇储备，反之会导致资金外流，央行操作会受此影响。”

知名外汇专家韩会师博士指出，随着外债的不断偿还及热钱的撤离，如今市场的敏感情绪难以转化为大规模的资本外流，加之汇改后监管层对资金非法跨境流动的监管日趋严格，市场对汇率波动的反应已经没有那么剧烈。

中国央行上周五在二季度货币政策执行报告中指出，若频繁降准大量投放流动性，促使市场利率下行，加上其信号意义较强，容易强化对政策放松的预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。降准释放的流动性越多，本币贬值预期越强，越会促使投机者拿这些钱去买汇炒汇，由此形成循环。

**货币政策难主动宽松**

虽然市场对人民币走势预期出现改善，“稳汇率”在央行货币政策考量中的权重有所下降，但货币政策传递到实体经济的通道一直不畅，出于抑制资产泡沫的考虑，中国货币政策也难以主动宽松：未来降息大概率不会出现，降准预期也刚刚被泼下冷水，预计央行会继续倚重MLF+逆回购等定向工具来补充流动性。

中银国际首席经济学家程漫江认为，双降并不是保持宽松的唯一方式，从M2和社会融资规模的增长来看，历史上也是比较快的时期，客观上双降的必要性没那么紧迫；这不只是稳定汇率的需要，也是近期货币政策重点与经济相协调的需要。

“即便降准也可能只降25BP，区间较小，对汇率影响有限，但降准是否能够解决中国当前面临的结构性问题值得考虑，”中国外汇投资研究院院长谭雅玲也称。

国家发改委政策研究室8月初在一篇文章中指出，“要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息降准政策”，导致当日离岸美元兑人民币CNH一年期掉期CNH1Y=跌幅急剧扩大并创逾两年低点，可见货币政策即便只是有松动可能，汇市也会忍不住“颤抖”。不过发改委随后删除了“择机进一步实施降息降准政策”的表态。

而中共中央政治局7月下旬召开会议提出，“降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负。”市场人士认为“抑制资产泡沫”一说颇值得玩味。

“降准可能还是会有，但只是对冲式的，不是真的放水。”赵伟并指出，“现在存贷款利率浮动空间已近打开，降息只利好紧盯着存贷款利率的领域，而这个领域有个大头--按揭，即地产市场是降息主要的受益者，这与中央‘抑制资产泡沫’的政策导向不符。”

外汇占款自2014年二季度步入负增长区间后，央行于当年三季度创设中期借贷便利（MLF）予以替代。二季度货币政策执行报告指出“上半年累计开展MLF操作22,385亿元人民币，及时弥补银行体系中期流动性缺口，成为央行供给基础货币的重要渠道”。

据统计，上半年央行通过MLF操作共释放10,797亿元，加上3月初的降准（释放约6,500亿资金），央行投放基础货币约17,300亿元，按照2014年前月均2,000-3,000亿外汇占款增量，基本能弥补外汇占款负增长所带来的基础货币投放缺口。

不过，MLF确有其硬伤：因资金成本高、期限短而导致的信用派生能力弱，同时也无法稳定商业银行获取长期资金的预期，制约其进行长期资产配置。

“我们估算下半年基础货币存在2万亿缺口，虽然从投放货币的角度来看可以替代降准，但其弊端也是存在的。”刘东亮并指出，最新公布的7月CPI涨幅为1.8%，预计8月大概率将进一步降至1.6%-1.7%，这将打开货币政策放松窗口，三季度出现一次降准的概率正在上升。

国信证券首席宏观固收分析师董德志表示，“货币政策如果始终不动，物价再往下走的话，是一种紧缩的货币政策。现在的货币政策不是刺激的问题，是得跟得上整个形势发展的问题。（政策宽松）可以滞后，但不可以缺席。”（完）