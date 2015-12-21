中国2016年可以期待哪些金融改革？--中金

路透北京12月21日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，指出金融改革仍将是2016年中国政策议程上最重要的议题之一，将是供给侧改革的重要组成部分。中金对明年具体的改革措施作出预测。

--资本账户开放。虽然中国致力于进一步开放其资本账户，但具体进度将取决于市场条件。2016年可能推出的资本账户开放措施包括：在自贸区实行限额内资本项目可兑换；推出“深港通”；允许非居民在国内市场发行（更多）金融产品，尤其是熊猫债券等。

--汇率改革。央行可能会在增加人民币汇率弹性的同时，保持人民币币值基本稳定。中金认为，央行有必要放宽外汇市场准入、发展新的对冲工具并将远期曲线延长至更长期限。预计人民币汇率将呈现更多双向波动，但不会大幅贬值。央行势必会采取措施进一步消除人民币在岸和离岸间汇差，减少跨境套利活动，也便于SDR机制运作。

--利率市场化和货币政策改革。在存款利率上限管制被取消后，中国可能采取具体措施，着手构建一个走廊机制以有效引导银行间市场利率。央行应确定一个合适的政策利率，中金预计回购利率将担任这一角色；借贷便利的利率或面临更加频繁的调整，以形成有效的利率上限；法定和超额存款准备金的利率也可能发生调整，以形成有效的利率下限。

--资本市场改革。交易所市场与银行间市场的分割仍是债券市场需要逐步加以解决的一个关键问题。同时，中国将为股票发行注册制的最终推出加紧各项准备工作。如果划拨国有资本充实社保得以实施，社保基金将可以发挥其作为专业机构投资者的优势，减少中国资本市场的投资氛围和散户驱动的情况。

--监管体系改革。加强监管协调以及监管的适度集中肯定是必要的。另外，中国或将逐步打破“刚性兑付”，以实现风险的准确定价。

中金指出，谨慎执行是决定金融改革成功与否的关键。金融改革从长远来看有利于中国经济和金融发展，但在短期内可能会增加不确定性。唯有用有力的监管为改革保驾护航，才能确保金融体系的稳定。

中央经济工作会议近日正在北京召开，人民日报评论称“十三五”是中国的重大战略机遇期，中国应抓住机遇、倒逼变革，推动经济社会发展全面转型升级。（完）