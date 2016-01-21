用改革的办法推进结构调整 减少无效和低端供给--新华

路透北京1月21日 - 新华社发表评论员文章称，只有创新经济治理思路，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，实现由低水平供需平衡向高水平供需平衡的转变，从而为长远发展筑牢根基。这是适应中国经济发展新常态的必然要求，也是中国经济迈向“双中高”的必由之路。

文章称，经济增速放缓，看似有效需求不足，实则有效供给不足，结构失衡、供需错配才是深层症结。这就不难解释，为何一方面国内生产的粗钢卖出“白菜价”，另一方面精钢特钢却需大量进口；一方面国内需求不振，另一方面消费外溢导致“海淘”热度不减，大量消费者去境外“爆买”。

“治病要治本，刨树要刨根。在有效供给不能适应需求总量和结构变化的情况下，经济不可能通过短期刺激实现Ｖ型反弹，根本解决之道在于结构性改革。”文章称。

供给侧结构性改革，重点是解放和发展社会生产力，用改革的办法推进结构调整，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率。

供给与需求好比硬币的两面，给侧结构性改革不是权宜之计，更不是剑走偏锋，而是在实践中既强调供给又关注需求，既突出发展社会生产力又注重完善生产关系，既发挥市场在资源配置中的决定性作用又更好发挥政府作用，既着眼当前又立足长远。

推进供给侧结构性改革，抓住关键领域和薄弱环节是制胜要诀。去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，这“五大重点任务”，事关改革全局，必须坚定地干、紮实地干、精准地干、义无反顾地干。

当前，尤其要从生产端入手，重点促进产能过剩有效化解，斩钉截铁处置“僵尸企业”。在破旧立新的基础上，进一步促进产业优化重组，降低企业成本，发展战略性新兴产业和现代服务业，增加公共产品和服务供给。通过一整套“加减乘除”的组合拳，全面改善供给结构，不断提高供给体系质量和效益。

文章称，看清中国发展大势，尤需聚焦“结构调整”这个重大视角、把握结构性改革这个关键环节。在“三期叠加”的大背景下，影响经济发展的因素有总量问题，但结构性问题更加突出，供给侧的问题日益凸显。根本原因，在于发展方式和消费需求发生根本变化，由市场普遍短缺转为局部过剩，由强调数量转为追求质量。（完）