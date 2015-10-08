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中国财经 | 2015年 10月 9日 星期五 07:34 BJT

中国必须实施经济自由化改革--美国官员

路透华盛顿10月8日 - 美国财政部一高层官员周四称，中国必须实施承诺的改革，包括允许人民币升值和贬值。

他称，美国不会预先判断国际货币基金组织(IMF)评估货币篮子的结果。这次评估将决定人民币是否会在明年加入货币篮子。(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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