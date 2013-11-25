既得利益者无法阻挡中国改革--中共官员

路透北京11月22日(记者 Megha Rajagopalan) -中共中央党校教授谢春涛周五表示，中共将对阻碍改革的利益群体予以坚决打击。改革可能会导致一些利益群体失去权力。

中共十八届三中全会作出了深化社会和经济改革的决定，废除了强制劳教制度，并进一步放松对市场的管制。

谢春涛表示：既得利益者肯定会为改革制造一些困难。

他表示，肯定会有些失权的人不高兴，但这些人不是改革的决策者。真正的决策者级别比他们高。

批评人士称，改革在地方层面会很难推行，因为地方官员常常把自身利益凌驾于中央政府的目标之上。

谢春涛表示，有人会受惠于改革，有人则不会。这让改革尤其艰难。

他表示，中央政府必须向地方官员宣讲新的改革措施。

地方官员的腐败十分猖獗，这也是中国国家主席习近平发起反腐败运动，希望借此竭力解决的一个问题。

谢春涛还赞扬了要求官员在升职前向上级公开财产的试行计划。

他认为这是个很好的计划，如果官员的财产包括房产和银行存款，他们的财产就很难隐藏。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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