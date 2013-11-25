既得利益者无法阻挡中国改革--中共官员

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京11月22日(记者 Megha Rajagopalan) -中共中央党校教授谢春涛周五表示，中共将对阻碍改革的利益群体予以坚决打击。改革可能会导致一些利益群体失去权力。
中共十八届三中全会作出了深化社会和经济改革的决定，废除了强制劳教制度，并进一步放松对市场的管制。
谢春涛表示：既得利益者肯定会为改革制造一些困难。
他表示，肯定会有些失权的人不高兴，但这些人不是改革的决策者。真正的决策者级别比他们高。
批评人士称，改革在地方层面会很难推行，因为地方官员常常把自身利益凌驾于中央政府的目标之上。
谢春涛表示，有人会受惠于改革，有人则不会。这让改革尤其艰难。
他表示，中央政府必须向地方官员宣讲新的改革措施。
地方官员的腐败十分猖獗，这也是中国国家主席习近平发起反腐败运动，希望借此竭力解决的一个问题。
谢春涛还赞扬了要求官员在升职前向上级公开财产的试行计划。
他认为这是个很好的计划，如果官员的财产包括房产和银行存款，他们的财产就很难隐藏。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)