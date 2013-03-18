中国证券监管层变动或令行业创新发展短期节奏放缓--中金

路透香港3月18日 - 投行中金公司的报告称，中国证券业监管层的变动不会改变行业创新发展大势，但短期节奏可能放缓；中金并建议投资者对板块保持标配。

中国银行(3988.HK)(601988.SS)周日晚间公布，肖钢已向该行董事会提出辞去董事长等所有职务，即日生效。据中国证券报周一报导，中国证监会周日已召开干部会议宣布中央决定，肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。

中金的报告指出，肖钢一直在银行系统工作，但从其于3月11日在中国新闻出版报发表的题为“十二五金融改革热点探析”一文中可见，他对资本市场发展持积极态度，尤其是债券市场和资产证券化；而通过改革推动资本市场发展，但更加注重渐进式改革。

“监管层的变动不会改变行业创新发展大势，但短期节奏可能放缓。”报告称，“短期监管政策的不确定性使得板块上涨动力不足，建议投资者保持标配，如遇大幅下挫则可逢低吸纳。”

此外，就中国证监会周末发布的证券公司开立客户账户规范，中金认为，这将促进券商间的分化，将对中小券商的经纪业务形成较大压力，同时给大型券商的资本中介业务提供了广阔的空间。

“非现场开户影响大于预期，我们预计今明两年行业佣金率将各下降10%。”但报告同时指出，衍生品业务正式开闸，尤其是六家券商先期试点的股票收益互换业务，预计股票收益互换业务三年之内规模将超过千亿。

“（股票收益互换）对行业收入和利润的贡献分别达到3%和6%，可望成为继融资融券和股票回购之后的又一短平快业务。”报告称。

自去年11月至今年春节前，券商板块随着A股反弹而造好，节后显着回落。中金认为，近期券商牌照放开、市场成交量萎缩、以及监管层更迭的不确定性给证券股带来一定的压力。

龙头股中信证券(600030.SS)(6030.HK)今早盘中曾跌逾3%，香港时间11:28，其A股跌2.25%，报12.6元人民币；H股则跌2.82%，报17.22港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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