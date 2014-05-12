中国政府可能放松购房限制和土地供应--中金

中国城投公司海外发债升温 企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京5月12日 -中国楼市行情5月以来急转直下，部分城市“松绑限购令”的消息受到高度关注。中国国内大型投行--中金公司就认为政策可能采取的应对措施包括放松购房限制、鼓励购房的政策、加大保障房建设、放松土地供应等。
报告表示，政府需要平衡短期稳增长和中长期的结构优化，而不是直接将房地产市场作为宏观政策逆周期操作的对象。
“一季度土地供应量已经同比减少，未来房价下跌可能带动地价下跌，未来几个季度土地财政收入可能出现下滑。”报告称。
但是，要消化过去累积的房地产市场泡沫和土地财政扩张带来的扭曲影响，房地产市场降温、地方政府土地收入下降是经济结构调整和可持续发展的内在要求。
报告称，房地产市场降温带来的土地首日减少从长期来看，有利于经济结构调整，但是短期对经济增长存在不利影响。包括减少地方政府投资的资金来源；增加地方政府债务风险；以及土地作为信贷抵押物，其价格下跌不利于信贷扩张。
此前，新华社发表评论文章称，从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。
面对今年以来中国楼市高位调整加重看跌情绪，业内期待的调控局部松绑正成为现实，却也引发地方政府该不该“救市”的激辩。不过他们认为，这只是中央“分城施策”调控原则的体现，中国楼市缓慢挤泡沫进程仍将继续。 (完)
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。