中国政府可能放松购房限制和土地供应--中金

路透北京5月12日 -中国楼市行情5月以来急转直下，部分城市“松绑限购令”的消息受到高度关注。中国国内大型投行--中金公司就认为政策可能采取的应对措施包括放松购房限制、鼓励购房的政策、加大保障房建设、放松土地供应等。

报告表示，政府需要平衡短期稳增长和中长期的结构优化，而不是直接将房地产市场作为宏观政策逆周期操作的对象。

“一季度土地供应量已经同比减少，未来房价下跌可能带动地价下跌，未来几个季度土地财政收入可能出现下滑。”报告称。

但是，要消化过去累积的房地产市场泡沫和土地财政扩张带来的扭曲影响，房地产市场降温、地方政府土地收入下降是经济结构调整和可持续发展的内在要求。

报告称，房地产市场降温带来的土地首日减少从长期来看，有利于经济结构调整，但是短期对经济增长存在不利影响。包括减少地方政府投资的资金来源；增加地方政府债务风险；以及土地作为信贷抵押物，其价格下跌不利于信贷扩张。

此前，新华社发表评论文章称，从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。

面对今年以来中国楼市高位调整加重看跌情绪，业内期待的调控局部松绑正成为现实，却也引发地方政府该不该“救市”的激辩。不过他们认为，这只是中央“分城施策”调控原则的体现，中国楼市缓慢挤泡沫进程仍将继续。 (完)

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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