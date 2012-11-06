中国欲加入区域全面经济夥伴关系谈判--韩国官员

路透日内瓦11月5日电---韩国外交通商部通商交涉本部长朴泰镐周一称,中国本月晚些时候将加入创建亚洲自由贸易区的谈判,回应美国推进构建不包括中国的泛太平洋夥伴关系(TPP)的行为.

区域全面经济夥伴关系(RCEP)将由东南亚国家联盟(东盟、ASEAN)10国,以及中国、印度、日本、韩国、澳洲和新西兰六国组成.

本月晚些时候在金边举行的东盟峰会将正式宣布启动这一框架,其目标是在2015年底之前就降低区域内贸易壁垒达成协议.

在多哈回合谈判历经10年未能敲定全球贸易协定後,各种区域和行业性贸易磋商如雨後春笋般兴起,RCEP只是其中之一.

美国总统奥巴马政府主张的TPP,旨在降低传统贸易壁垒,并在新领域打破壁垒,简化美国与其它10国间的贸易流程.

朴泰镐称,RCEP是从推行中国、日本、韩国三边贸易谈判的计划中衍生而来.部分东盟国家对这个三边倡议感到担忧,故而推动范围更大的协议.

如果RCEP和TPP正式建立起来,各自的经济规模都将与欧盟相似.

此外,韩国正与中国另外协商双边自贸协定,该协定将允许大约2.5万家在华经营的韩国企业向国内市场供应产品,而不是像现在这样向国内出口产自中国的产品.

朴泰镐称,中国希望速战速决,韩国则希望两到三年内达成双边协议.(完)

--编译 程琳;审校 于春红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。