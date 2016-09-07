发改委称2020年基本形成区域协调发展新格局 地区差距缩小--发改委

路透北京9月7日 - 中国国家发展和改革委员会周三发布指导意见称，目标到2020年，区域协调发展新格局基本形成，区域发展差距进一步缩小，区域协调发展体制机制更加完善，开发秩序进一步规范。

发改委网站刊登的“关于贯彻落实区域发展战略促进区域协调发展的指导意见”指出，中国区域发展差距仍然较大，老少边穷地区发展相对落后，一些区域无序开发情况比较突出，促进区域协调发展体制机制还不完善。

该意见提出，进一步加强对东、中、西部和东北地区发展的统筹协调，把深入实施西部大开发战略放在优先位置，更好发挥“一带一路”建设对西部大开发的带动作用，促进生产要素向西部地区流动和集聚，开工建设一批重大项目。

意见要求，深入推进“一带一路”建设，强化东部地区的龙头引领和中西部内陆腹地的战略支撑作用；推动京津冀协同发展，以资源环境承载能力为基础，强化水资源环境承载能力刚性约束，有序疏解北京非首都功能，推进交通一体化、生态环保、产业转型升级三大领域率先突破。

同时，加快城市群建设发展，优化提升东部城市群，支持京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群继续在制度创新、科技进步、产业升级、绿色发展等方面走在全国前列，加快形成国际竞争新优势，建设具有世界影响力的城市群。支持北京、上海建设具有全球影响力的科技创新中心，建设一批创新型（试点）省份和城市。

在完善创新区域政策方面，意见提出要提高区域政策的精准性。完善区域政策与财政政策、货币政策、产业政策、投资政策、消费政策、价格政策协调配合的政策体系，优化政策目标体系和工具组合，缩小政策单元，完善差别化的区域发展政策，提高区域政策协同性、精准性、可操作性和有效性。

要根据经济走势和地区经济分化的特点，加强分类指导。对制造业体系比较完整、产能过剩行业比重较大、国有企业比重较大、生态功能和农业地位重要、滞缓衰退严重和资源枯竭等不同类型地区，出台有针对性的政策举措，积极推进供给侧结构性改革，发展新经济，培育新动能。

对于重大改革政策可在重点区域、行业、领域先行开展试点示范。区域政策应更加注重促进区域间社会事业均衡发展和基本公共服务均等化，特别要加大对老少边穷等欠发达地区的扶持力度。

此外，还要推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革，加大一般性转移支付比重，提高地方自身发展能力；强化对区域经济形势的监测预测和跟踪分析，建立与之联动的区域政策动态调整机制。

发改委此前曾表示，要进一步加强区域合作，推进统一市场建设，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加快各区域基础设施互联互通，以及产业对接协作。（完）