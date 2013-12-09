中国对韩国扩大防空识别区表示遗憾

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京12月9日 -中国周一就韩国扩大防空识别区的决定表示遗憾。韩国扩大后的防空识别区与中国此前宣布的防空识别区发生部分重叠。
中国宣布划设东海防空识别区的决定引发了美国以及日本和韩国的抗议。
韩国周日表示，扩大防空识别区的举动没有侵犯邻国的主权。
中国外交部发言人洪磊周一在例行记者上表示：“中方对韩方做出扩大其防空识别区的决定表示遗憾。”
“中国外交部和国防部已于第一时间分别向韩方表明立场，要求韩方谨慎妥善处理有关事宜。”
洪磊称，“关于苏岩礁，我愿再次强调，防空识别区不是领空……苏岩礁是孤立的水下暗礁，不是领土，中韩之间就此不存在领土争议。”
“苏岩礁位于中韩专属经济区重叠海域，有关问题只能通过海域划界谈判解决。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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