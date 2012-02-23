中国加快推进资本账户条件基本成熟--人行报告

路透上海2月23日电---中国人民银行调查统计司课题组发布报告指出,中国当前正处於资本账户开放战略机遇期,开放的风险基本可控,不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再进行资本账户开放.

周四刊登在中国证券报上的报告并指出,推进资本账户开放时可先推行预期收益最大的改革,後推行最具风险的改革;先推进增量改革,渐进推进存量改革.从长期看,可用5-10年的时间,依次审慎开放不动产、股票及债券交易.

报告指出,资本账户开放的所谓前提条件是相对的,而不是绝对的.当前,中国资本账户开放的风险主要来源於四个方面,但风险都不大.一是商业银行的资产负债绝大部分以本币计价,货币错配风险不大.二是中国外汇储备资产以债券为主,市场价格波动不影响外汇资产的本息支付.三是短期外债余额占比较低.四是房地产市场和资本市场风险基本可控.

中国已经是世界第二大经济体和第二大贸易国.若要等待利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟,资本账户开放可能永远也找不到合适的时机.资本账户开放与其"前提条件"并不是简单的先後关系,在很大程度上是可以互相促进的.

报告并建议,开放资本账户的具体步骤可包括短期安排(1-3年),放松有真实交易背景的直接投资管制,鼓励企业"走出去".直接投资本身较为稳定,受经济波动的影响较小.中期安排(3-5年),放松有真实贸易背景的商业信贷管制,助推人民币国际化.

长期安排(5-10年)则可加强金融市场建设,先开放流入後开放流出,依次审慎开放不动产、股票及债券交易,逐步以价格型管理替代数量型管制.在开放的过程中,一是要加强金融市场建设,增强市场活力;二是要按照"先一级市场後二级市场"、"先非居民的国内交易後居民的国外交易"的开放原则,降低开放风险.三是谨慎推进,相机决策,遇险即收,逐步以价格型管理替代数量型管制.

报告指出,在上述三阶段完成後,中国就已经基本实现资本账户开放.剩下的个人资本交易、与资本交易无关的金融机构信贷等资本账户子项,可以择机开放.与资本交易无关的外汇兑换交易自由化应放在最後.投机性很强的短期外债项目可以长期不开放. (完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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