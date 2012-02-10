中国去年四季度经常项目续顺差 资本项目2008年来首现逆差

* 资本和金融项目自2008年来首现逆差

* 分析人士指因FDI下降及资本流出加大

* 预计2012年中国国际收支仍保持顺差

* 今年可能面临跨境资本频繁进出风险

路透北京2月10日电---受欧债危机影响,中国去年四季度资本流出压力骤然增加,国家外管局数据显示,当季国际收支经常项目呈现顺差,资本和金融项目则自2008年下半年以来首度呈现逆差.

外管局网站周五刊登新闻稿称,去年第四季度,经常项目顺差598亿美元;资本和金融项目(含净误差与遗漏)逆差474亿美元.这是中国自2008年下半年双逆差以来,资本和金融项目首次呈现逆差.

"2011年底,在国内与国外、市场与政策等因素的共同作用下,我国跨境资金流动振荡加剧,资本流出压力骤然增加." 外管局负责人周四答记者问时表示.

一位资深的经济学家对路透称,去年四季度资本和金融项下出现逆差主要有两个原因:一方面是引进外资下降,四季度的外商直接投资(FDI)是下降的,同时欧债危机等国际市场动荡,流出的资金增加.

外管局一位不具名的官员亦称,去年四季度资本和金融项下出现逆差很正常,这与FDI下降和资本流出加大都有关,从去年外汇储备的下降中也反映出来.中国曾在2008年也出现过这种情况.今年因为国际局势动荡,资本项下的外汇进出波动会比较大,不排除个别月可能出现逆差.

外管局负责人表示,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险,甚至不排除出现阶段性的套利资本流出.

中国去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.

去年四季度,资本和金融项目下,直接投资净流入491亿美元.2010年四季度的FDI为314亿美元,而去年四季度为293亿美元.

而2011年全年,中国国际收支经常项目顺差2,011亿美元,资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差1,867亿美元;国际储备资产增加3,878亿美元.

2000年-2010年间,中国国际收支基本维持双顺差的状态,受全球金融危机影响,2008年下半年资本和金融项目呈现"逆差",全年则仍呈现双顺差格局.

近年来,中国顺差正逐步减少,国际收支状况趋向基本平衡.经常项目顺差与国内生产总值之比由2007年的历史峰值10.1%逐步回落,2011年该比例为3%左右,处於国际公认的合理区间.

欲了解详情,请点选中国外管局(www.safe.gov.cn)

--发稿 赵红梅/沈燕; 审校 黄凯

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