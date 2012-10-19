中国监管层酝酿改善并购重组办法--报载

路透上海10月19日电---中国证券报周五援引消息人士称,监管层近期表示,正在酝酿完善并购重组相关办法,有望进一步减少、合并与并购重组相关的行政许可项目,将放宽发行股份购买资产的对象数量限制,发行股份定价可能更市场化.

消息人士指出,并购重组相关办法中颇为关键的是如何提高发行股份市场化定价水平.目前并购重组相关办法规定,上市公司发行股份的价格不得低於本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,并不得调价,破产重整公司则允许通过协商定价.

"这一定价模式有望更加灵活,监管层将在加强信息披露基础上允许公司调价,而破产重整的公司将不得协商定价,"消息人士称.

消息人士并表示,在此次修改过程中,目前尚未有明确制度规定的换股吸收合并将纳入制度规范体系,修改後的并购重组相关办法可能将对换股吸收合并的股份定价及规范对象进行特殊规定.

此外,并购重组相关办法规定,发行股份购买资产对象不超过10名.修改後的并购重组相关办法可能将与证券法保持一致,将人数限制放宽至200人.

为促进并购重组,中国证监会上市公司监管部主任欧阳泽华此前表示,正在研究逐步取消并购重组行政许可事项,目前超过三分之二的并购重组交易无需审核,仅履行上市公司信息披露程序即可.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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