中国国家能源局称将把监管范围拓宽至油气、煤炭等领域

路透北京5月12日 -中国国家能源局周一发布能源监管行动计划（2014-2018年），明确提出拓展监管范围，从机构重组前的电力监管拓展到了油气、煤炭等领域，并针对不同领域的实际情况，确定了不同的监管目标和任务。