中国国家能源局称将把监管范围拓宽至油气、煤炭等领域

香港金管局就辉山乳业的2亿美元贷款询问相关银行--消息人士
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。
路透北京5月12日 -中国国家能源局周一发布能源监管行动计划（2014-2018年），明确提出拓展监管范围，从机构重组前的电力监管拓展到了油气、煤炭等领域，并针对不同领域的实际情况，确定了不同的监管目标和任务。
能源局网站刊登的新闻稿称，国家能源局将重点加强六方面的监管，包括监管能源政策和规划、项目落实情况；加强能源市场秩序监管；突出能源垄断环节监管。
同时，强化安全监管和能源供应保障；深化能源行业节能减排监管；加强能源服务民生和普遍服务监管。特别是将加强对能源政策、规划、计划和项目落实情况的监管，开展能源政策法规执行情况专项调研或检查。
“对国家能源规划、计划执行情况定期开展综合性评价，加强能源项目的全过程监管，防止‘未批先建’、‘已核未建’和‘批建不一’等现象，保障能源项目建设规范有序。”新闻稿称。(完)
详情请点选中国能源局网站（here）
(发稿 侯向明； 审校 沈燕/张喜良)
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路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。
路透北京4月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二称，3月人民币在国际支付中的使用占比为1.78%，继续位居第六。