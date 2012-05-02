独家：新资本管理办法推迟实施 可缓中国银行业再融资压力（更新版）

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* 修订後的银行资本管理办法仍未获国务院通过--消息

* 料新版银行资本管理办法将延至年底实施--消息

* 可缓解银行再融资压力并短期利好银行股

路透北京/香港5月2日电---饱受资本金补充压力的中国银行业,或再度获得喘息的机会.新资本管理办法将拖至年底实施,可减轻上市银行再融资的压力,对银行业有正面的影响.

三位了解情况的银行界消息人士指出,中国银监会提交的修订版新银行资本管理办法,未能获得国务院批准,预示这一对银行监管更为严格的新办法将再度推迟执行,料最快的实施时间也要拖到今年底.

银行业分析师表示,最早发布徵求意见稿中的监管指标过於严格,引起银行强烈不满.尽管後来做出修订并上报国务院,但如果修订版仍未获通过,说明办法还应该有进一步放松的空间,短期看对银行股是利好因素.

"最早讨论稿中的有些指标比巴塞尔III还要严格,各家银行反弹很大.现在如果有明确的消息说修订版也再度拖延实施,可以缓解银行的再融资压力,对银行股有正面影响."招商证券资深银行业分析师罗毅表示.

中国银监会已就新资本协议进行了多次修改,被称为中国版"巴塞尔协议III"银行资本监管的新标准徵求意见中,明确了资本充足率标准及达标时间,并对风险资产权重进行更精细的设计.

该管理办法最初是定於2012年1月1日开始实施,後因监管指标过於严格遭到银行强烈反对,银监会因此对该办法进行了修订,并於2月份将修改後的资本管理办法呈报国务院.

"银监会原计划在国务院通过後,於7月1日起开始实施……,现在不得不再度拖後,最快将於年底开始实施."一位了解情况的消息人士周三对路透称.

路透已联系银监会,相关人士称,"中国银行业新资本管理办法的起草和发布工作正在进行当中,目前正在按照行政规章有关起草发布的规定走必要程序."

**看好银行股短期表现**

对於再融资压力、以及经济放缓可能令坏帐反弹的担忧,令银行股的整体表现一直很弱.分析师指出,估计推迟实施不太可能会影响到整体方案,有修正的话也是小幅修正.

但东方证券银行业分析师金麟称,"不过会影响时机.所以短期来看对银行股是利好."

他称,只要新巴塞尔协议在这里,压力就还在,银行还会按照规则该提拨备就提拨备,该融资就融资,不会影响大局.

据业内人士透露,修订後的资本充足率管理办法已经扩大了资本计入的范畴.其中包括可能将超额准备所对应超额拨备覆盖率的起点从此前确定的150%调整为100%等.

分析师们表示,发展与监管永远是一对矛盾体,寻找到合适的"度"很重要.目前看,也仅有中国银行(3988.HK)(601988.SS)一家被纳入了全球系统性银行,中国自己实施过度的监管,反而会损害银行和经济的发展.

不久前银监会主席尚福林公开表示,今年银监会将参照第二、第三版巴塞尔协议的核心内容,结合中国国情和银行业具体实际,在商业银行资本管理和流动性风险管理等方面,出台新监管标准.

今年4月初,银监会主席助理闫庆民在接受国内媒体采访时表示,新的资本协议已呈报国务院,争取年内能全面实施新的监管标准.银监会对巴塞尔协议III的态度一直较为积极,并在持续推进.

"A股市场银行股贡献的利润占比超过50%,体量非常大.尽管未来ROE下降是可以预期的,但目前银行股很便宜,与其他行业相比,还是有投资价值."金麟认为.(完)

--发稿 路透新闻部

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