焦点：中国向英国取经 寻求成立金融超级监督管理委员会的建言

路透香港/北京5月15日 - 了解相关讨论的消息人士对路透表示，中国已寻求英国针对成立一个金融超级监督管理委员会提供建议。在去年中国股市崩跌后，中国考虑改善金融监管问题。

中国和英国外交和联邦事务部及财政部的代表之间的讨论，突显出中英两国在金融议题方面迅速发展的关系。

该讨论表明中国愈发愿意向外求援以改善其金融基础建设的监管，以期增加透明度、降低系统性风险，以及阻止企业利用漏洞。

数位直接了解相关讨论的中英消息人士表示，中国已派代表前往伦敦研究英国的监管架构，有两位消息人士称，会面是在第一季进行。

两位了解访问事宜的消息人士称，英国政府代表亦于上个月访问北京，讨论金融、经济和监管议题。

去年夏季，中国股市的市值在一个月内蒸发了三分之一，曝露出中国监管弱点。

政府和监管机构匆匆出台大量的举措来阻止股市崩跌，但外界对干预大加鞑伐，认为这凌驾了市场机制、并抨击监管机构间的协调不力，以及暗指政府的支持造就了道德风险。

**改革监管**

路透曾于去年11月报导，中国考虑将银监会、保监会和证监会合并为一家监管机构。但两名直接了解此事的中国消息人士表示，尚未做出任何决定。

英国在2008-09年金融危机之后整顿了监管体系，把很多权力交给了央行，由央行负责防范整个金融体系的风险。

这个新的机制意图通过宏观经济政策与金融机构及市场实际监管的紧密配合，来减少监管盲点。

由于政治体制差异和决策者之间的潜在争论，中国无法完全复制英国的监管结构。

“英国模式可供参考，但我们不能完全复制，”一名消息人士表示，“英国模式值得我们研究，但如果在中国实施则存在一些缺点。”

英国财政部一直积极游说，争取在一系列金融议题上成为中国的首选伙伴，而且双方正在就一些经济与金融项目开展合作，包括联通伦敦与上海之间的股票交易。

另一名消息人士表示，英国在这种比较广泛的对话当中，对于有关自己监管结构的一些询问“有问必答”，但其补充称，“中国监管是中国政府的事情”。

英国外交部与财政部拒绝评论。

**新监管体系**

现在正在考虑的方案之一是，中国最高金融监管部门--中国证监会、中国银监会和中国保监会合并。

目前这三家监管部门是各自独立运作，但都向国务院汇报，而若真的合并，仍将继续向国务院汇报。

另一个正在思考的选项是，让合并后的超级监管部门向中国央行汇报，赋予后者更多权力，就像英国那样。消息人士指出，但中国央行仍将向国务院汇报。

一位中国消息人士称，这项建议将在一定程度上恢复2003年以前的监管体系，即由央行负责监管银行业。中国主要国有银行曾大肆发放信贷，之后在1998年至2003年期间不得不进行资本重组。

“合并证监会、银监会和保监会、并交由央行管理，将是恢复赋予央行过多权力的老(监管)体系，”该人士称。

8月时，国际监管机构--金融稳定委员会表示，中国当前的监管结构使得证监会、银监会、保监会寻求并不一致的政策目标，这可能损及央行在中国开放市场之际维持金融稳定的能力。

证监会、银监会、保监会、人行和国务院新闻办公室均拒绝置评。

英国和中国金融监管结构对比图表：tmsnrt.rs/1NqElgp

(完)