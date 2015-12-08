中国证监会正酝酿进一步促进交易所债市发展的政策措施--报载

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海12月8日 - 中国证券报周二报导，中国证监会将继续鼓励企业创新，推动丰富债券品种；目前监管部门正在酝酿进一步促进交易所债券市场发展的政策措施，包括加紧研究永续债等新品种、加强事中事后监管等。
报导并援引监管部门最新统计数据显示，截至11月底，今年各类企业发行公司债1.5万亿元人民币，其中非金融企业发行近7,000亿元；而2014年前11个月，各类企业发行公司债规模为3,303亿元，其中非金融企业发行1,443亿元。
报导还引述市场人士表示，目前公司债品种仍以中长期限为主，缺乏一年以内的短期债券工具和永续债等长期工具，与企业的多元化融资需求不匹配。从质押式回购受到投资者认可、公司债投资者类型进一步丰富、现券交易方式多样等发展态势来看，这些将对未来债市产品创新指明方向。
目前在银行间债市发行并交易的中期票据中永续品种已占比不小，此外企业债中也屡有永续债现身。（完）
(发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)