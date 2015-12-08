中国证监会正酝酿进一步促进交易所债市发展的政策措施--报载

路透上海12月8日 - 中国证券报周二报导，中国证监会将继续鼓励企业创新，推动丰富债券品种；目前监管部门正在酝酿进一步促进交易所债券市场发展的政策措施，包括加紧研究永续债等新品种、加强事中事后监管等。

报导并援引监管部门最新统计数据显示，截至11月底，今年各类企业发行公司债1.5万亿元人民币，其中非金融企业发行近7,000亿元；而2014年前11个月，各类企业发行公司债规模为3,303亿元，其中非金融企业发行1,443亿元。

报导还引述市场人士表示，目前公司债品种仍以中长期限为主，缺乏一年以内的短期债券工具和永续债等长期工具，与企业的多元化融资需求不匹配。从质押式回购受到投资者认可、公司债投资者类型进一步丰富、现券交易方式多样等发展态势来看，这些将对未来债市产品创新指明方向。

目前在银行间债市发行并交易的中期票据中永续品种已占比不小，此外企业债中也屡有永续债现身。（完）