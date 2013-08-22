（更正）独家：发改委官员要求外企坦白垄断问题

(更正以明确西门子回复，即“西门子称不知道此次会议。”)

路透北京8月21日（记者 Michael Martina） - 消息人士称，中国发改委官员徐新宇在近期一次会议上向通用电气(GE.N)和西门子(SIEGn.DE)等约30家外企施压，要求他们坦白垄断行为，并警告他们不要聘请外部律师来对抗监管机构的指控。

这印证了很多反垄断律师对中国加大反垄断执法力度的预期，并凸显外企和中国监管机构的关系趋于紧张。

两名参加了7月24-25日闭门会议的消息人士称，徐新宇向内部律师演示如何撰写所谓的“自我批评”，并展示了过去反垄断案中一些企业承认垄断行为的信件副本。

一名与会消息人士称，徐新宇提到在场的企业中有一半在接受或已接受过发改委的调查，但没有具体说明。“传递出的信息是：如果你想对抗，我可以将罚金翻一倍或两倍。这话太过分了，”另外一名消息人士说道。

发改委对路透的询问没有作出回应，路透也没有联系到徐新宇对此置评。

参会的内部律师来自约30家企业，会议用的是中文。这次会议是以对跨国企业的培训为名义举行的，以纪念《反垄断法》出台五周年，当时也有商务部和国家工商总局的官员在场。

前述两名参会消息人士指出，徐新宇的言论被认为具威胁意味，尽管其他在场的发改委官员或许并没有支持徐新宇说话的方式，但他传递出的讯号，与近月其他一些官员与企业私下谈话传递出的讯息一致。

这两名消息人士不愿具名，而近期反垄断界关于此次会议传得沸沸扬扬。

西门子称不知道此次会议，通用电气则不愿置评。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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