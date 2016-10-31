中国监管层整肃违规投保境外保险 走访外资寿险公司摸底--报载

路透上海10月31日 - 上海证券报周一报导，中国银联国际周末重申境内银联卡在境外保险类商户合规使用的重要性，与此同时，保险监管部门也在进行相关摸底与调研工作，多方针对违规投保境外保险的整肃行动正在持续进行。

报导称，为掌握非法推介、销售境外保险产品情况，保监会稽查局联合北京保监局近期实地走访了北京地区多家外资寿险公司和中介机构，摸底调研非法销售香港保险产品的相关情况。

从保监部门摸底结果来看，非法销售香港保险产品的参与主体鱼龙混杂，营销手法花样翻新；而且由于参与机构和人员构成复杂，大部分不具备保险中介经营资格，在一定程度上已扰乱了内地保险市场。

中国银联国际周六公告称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商户多笔交易量激增的情况，为此重申：境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。

香港保险业监理处数据显示，香港保险行业上半年总保费收入2,075亿港元，同比增长12.2%。其中，内地客户贡献新单保费收入301亿港元，已经接近去年全年水平，占个人业务新单保费比例达到37%。

中国保监会5月时曾发布通知，要求各保监局严厉打击境内签单、境内承保方式非法销售境外保险产品等行为。(完)