证监会称并无计划取消境外交易所于国内设立仓库禁令

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透香港4月2日 - 中国证监会一名官员周三表示，中国短期内没有计划取消现行禁止外国交易所在内地设立大宗商品仓库的禁令。
证监会期货监管一部信息统计处副处长程海波表示，证监会正在密切注意伦敦金属交易所(LME)如何处理仓库问题，这是证监会考虑是否允许境外交易所在中国设立仓库的一部分。
LME日前遭英国法院裁决败诉，认为LME在设法减少仓储系统提货排队问题时，并未适当谘询会员有关其他解决方案。LME原定4月1日起实施新仓储规定的计划遭到封杀。(完)
(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透香港4月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制的中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司称，预计今年上半年经营亏损明显扩大，主要受累于营业收入下降。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周一盘初跌近1.9%，至逾三个月新低。分析师指出，大盘低开后迅速下探，成交量同步放大，个股普跌。近期国内加强金融监管，对短期流动性预期和风险偏好形成制约。