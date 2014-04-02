证监会称并无计划取消境外交易所于国内设立仓库禁令

路透香港4月2日 - 中国证监会一名官员周三表示，中国短期内没有计划取消现行禁止外国交易所在内地设立大宗商品仓库的禁令。

证监会期货监管一部信息统计处副处长程海波表示，证监会正在密切注意伦敦金属交易所(LME)如何处理仓库问题，这是证监会考虑是否允许境外交易所在中国设立仓库的一部分。