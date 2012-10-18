中国监管层暂停信托发行新的资金池业务--报载

路透上海10月18日电---中国规模膨胀过猛的信托资金池业务,将面临监管的规范.21世纪经济报 道周四报导称,近日监管部门已通过窗口指导方式,暂停信托发行新的资金池业务,新发产品的报备将受限制.

报导并援引知情人士称,监管部门的要求已经通知到地方监管部门,但并没有下发文件,属於窗口指导.言下之意就是,新的资金池产品将被限制,而存量的业务则允许继续运行,不会全部叫停.

知情人士并透露,监管部门正在制定规范信托资金池业务的文件,并且已经定稿成型,只是文件具体的出台时间还不确定.

报导引述西部某信托公司人士表示,现在还没接到相关的具体通知.是否会有影响产品的发行现在还不好评估.

上海一位信托高管则表示,今年以来,各家信托公司对资金池业务很追捧,但这类产品并没将投资者资金安全放在首位,甚至有可能沦为接盘资金,所以就会存在放进池里的资产质量风险以及流动性风险.

信托资金池产品,是指信托公司在向投资者发行产品时,并没有明确的投资标的,而是将资金募集完成後先建立"资金池",然後再由信托公司自主决定资金的投向分配.

资金池信托风险主要体现在两个方面,首先是将质地差,存在兑付风险的信托项目放进资金池;其次是流动性风险,可以随时申购赎回的产品,一旦遭遇大举赎回,流动性就比较关键.

上述信托高管表示,比如采用类似开放式基金的模式,就必须保证资金池里的资产质量,必须通过资金的配置等手段控制风险.相反,如信托项目本身有问题,需要通过资金池产品来帮忙缓解兑付风险或流动性风险的话,那麽迟早会有投资者沦为最後一棒.

业内人士建议,对於规范资金池业务,首先应该在信息披露、风险控制方面要求充分,比如对流动性更差的信托产品设定配置的上限,譬如控制在20%以内.而TOT模式中将资金只投向一两款信托产品的做法更值得警惕.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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