中国证监会称两融风险可控及配资风险释放 希望投资人增强信心（更新版）

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
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路透上海6月30日 - 在降息降准利好刺激下，中国股市周一仍大幅下跌。中国证监会周一晚间发布官方微博安抚市场情绪。
证监会新闻发言人张晓军指出，目前券商的融资融券业务风险可控，而场外配资的风险已有相当程度的释放。希望市场参与主体增强信心，理性看待市场，共同促进资本市场平稳健康发展。
他指出，前期股市上涨积累了大量获利盘，近期股市的下跌是过快上涨的调整，是市场自身运行规律的结果，但回调过快也不利于股市的平稳健康发展。
对于市场担心的融资盘平仓风险，张晓军披露了多项数据来佐证融资盘未如市场预期的那么严重。
在融资融券业务方面，上周五券商融资余额为2.12万亿元人民币，较半个月前下降4.3%；6月15-26日因维持担保比例低于130%而被强行平仓的金额仅961万元；截止上周五，客户整体维持担保比例为247%，高于年初240%水平。总体来看，两融业务经受住了近两周股市较大幅度回调的检验。
对于场外配资，证监会公布初步调研结果，通过市场主流的配资软件HOMS系统接入证券公司的客户资产规模约4,400亿元，平均杠杆倍数约为3倍，子帐户数由5月24日高峰时的37万户下降至周一的19万户。
据中国证券金融公司周一下午发布的微博，沪深两市前两个交易日通过HOMS系统强制平仓金额不超过40亿元，周一上午强制平仓规模约22亿元，合计占交易量的比例很小。
张晓军还指出，当前和今后一段时期，大力发展多层次资本市场是一项战略任务，目前改革红利释放、流动性总体充裕和居民大类资产配置的基本格局没有发生改变，经济企稳向好的趋势没有改变，资本市场改革开放的步伐还会进一步加快。
他说，未来证监会将继续支持境内外长期资金入市，培育和壮大机构投资者，适时启动深港通，完善沪港通，改进合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）制度，积极稳妥推进股票发行注册制改革，加强上市公司监管，鼓励证券期货经营机构创新发展。
另外，证监会将继续严厉打击内幕交易、市场操纵等侵害投资者权益的违法行为，抑制涉嫌违反帐户实名制规定的场外配资活动，依法查处市场反映集中的大股东、董监高人员违反规定、承诺的减持行为。
“近期，有一些否定改革成效、唱空中国经济、动摇市场信心的不负责任的网络传言和评论，扰乱了社会秩序，希望广大投资者独立自主判断，不轻信、不盲从。”他说。
中国股市沪综指周一高开低走收挫3.3%，至两个半月新低。分析师称，场外配资盘遭强平很可能是午后沪综指暴跌近8%的主要原因，之后在半年线的支撑下大盘出现技术性反弹，迅速收窄跌幅。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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