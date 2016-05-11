中国监管层要求部分城商行暂停新发分级型理财产品--消息

路透上海5月11日 - 中国政府力推去杠杆和不断暴露的债券违约风险，加大了银行理财资金的安全隐患。三位消息人士周三透露，中国银监会近期向部分城市商业银行进行窗口指导，要求其停止新发分级型理财产品。

一消息人士称，“口头指导，没有说原因，可能是担心投向债券或非标的资产波动风险，对劣后投资人的影响会更大；而且城商行业务比较激进，风险承受能力却更弱，一个单子爆掉，可能就没法兜底了。”

通常来说，银行分级型理财产品分为两种类型，一是按金额分级，客户不同等级的金额有不同收益率；二是有优先级和次级子产品，通过份额及收益分配结构使得两者存不同的风险和收益。

一银行高管谈到，第二类分级类产品并不是城商行的主流，并非普遍现象，不排除个别城商行出现风险事件，监管层意在及时警示遏制风险，不过这对资产管理能力比较强的城商行影响会比较大一点。

路透已就上述消息联络银监会，但暂未获其立即置评。

有城商行资管部人士亦表示，城商行大多代销券商的分级型理财产品，自身发行的应该不多；现在一些城投类和私募类债券还是有比较好的性价比，由于资金比较充裕，激进的城商行也会去做类似券商发行的分级型理财产品。

他并称，银行委外资金收益率大概在4.5%-5%，但自身去发分级理财配置债也许可以达到6%，可债市波动风险大，这么做会加大劣后的风险。

另有银行人士透露，在分级理财产品市场还存在一种情况，有资金充裕的机构投资者不满足5%-6%的固定收益，与银行约定发行分级理财，高风险承受能力的机构投资者认购劣后，收益率可高达20%。

中金公司一份报告指出，拆解国内债市的隐含杠杆并实现债市“软着陆”可能仍将是对监管的一个考验。值得注意的是，在股票市值没有明显增加情况下，银行理财产品余额和银行对其他金融机构（其中包括委外基金）的债权自2015年以来均翻了一番，这表明尽管经历了阶段性调整，但债市集中持仓和隐形杠杆可能并未完全化解，债市可能有进一步出清的压力。

银监会主席尚福林在今年全国两会上表示，现在理财实际分很多种情况，有的理财是向大家公开发售的；有的是对高净值客户发行的，完全是委托业务，银行要加强对理财资金的投向管理、限额管理和交易对手的管理，及时掌握底层资产的情况，实行穿透式管理，使跨行业、跨市场的资金能够“看得见、管得了、控得住”。（完）