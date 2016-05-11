中国监管层要求部分城商行暂停新发分级型理财产品--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月11日 - 中国政府力推去杠杆和不断暴露的债券违约风险，加大了银行理财资金的安全隐患。三位消息人士周三透露，中国银监会近期向部分城市商业银行进行窗口指导，要求其停止新发分级型理财产品。
一消息人士称，“口头指导，没有说原因，可能是担心投向债券或非标的资产波动风险，对劣后投资人的影响会更大；而且城商行业务比较激进，风险承受能力却更弱，一个单子爆掉，可能就没法兜底了。”
通常来说，银行分级型理财产品分为两种类型，一是按金额分级，客户不同等级的金额有不同收益率；二是有优先级和次级子产品，通过份额及收益分配结构使得两者存不同的风险和收益。
一银行高管谈到，第二类分级类产品并不是城商行的主流，并非普遍现象，不排除个别城商行出现风险事件，监管层意在及时警示遏制风险，不过这对资产管理能力比较强的城商行影响会比较大一点。
路透已就上述消息联络银监会，但暂未获其立即置评。
有城商行资管部人士亦表示，城商行大多代销券商的分级型理财产品，自身发行的应该不多；现在一些城投类和私募类债券还是有比较好的性价比，由于资金比较充裕，激进的城商行也会去做类似券商发行的分级型理财产品。
他并称，银行委外资金收益率大概在4.5%-5%，但自身去发分级理财配置债也许可以达到6%，可债市波动风险大，这么做会加大劣后的风险。
另有银行人士透露，在分级理财产品市场还存在一种情况，有资金充裕的机构投资者不满足5%-6%的固定收益，与银行约定发行分级理财，高风险承受能力的机构投资者认购劣后，收益率可高达20%。
中金公司一份报告指出，拆解国内债市的隐含杠杆并实现债市“软着陆”可能仍将是对监管的一个考验。值得注意的是，在股票市值没有明显增加情况下，银行理财产品余额和银行对其他金融机构（其中包括委外基金）的债权自2015年以来均翻了一番，这表明尽管经历了阶段性调整，但债市集中持仓和隐形杠杆可能并未完全化解，债市可能有进一步出清的压力。
银监会主席尚福林在今年全国两会上表示，现在理财实际分很多种情况，有的理财是向大家公开发售的；有的是对高净值客户发行的，完全是委托业务，银行要加强对理财资金的投向管理、限额管理和交易对手的管理，及时掌握底层资产的情况，实行穿透式管理，使跨行业、跨市场的资金能够“看得见、管得了、控得住”。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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