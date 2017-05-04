中国一行三会多措维护金融安全 银监会称将深入排查各类风险

路透北京5月4日 - 针对中共中央政治局近日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习，新华社周四报道称，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷召开会议，明确2017年的工作重点，多举措维护国家金融安全，其中银监会称将深入排查银行业各类风险。

报道援引银监会指出，将积极主动地参与监管协调，并密切盯防重点领域风险，认真做好各类专项治理工作。

针对目前部分领域仍存在监管空白，急需补齐监管短板。银监会还表示，将全面梳理银行业各类业务监管规制，尽快填补监管法规空白，补齐监管制度短板；今年还要加快健全现代银行公司治理结构、提升金融服务实体经济质效等六项重点任务。

央行则表示，要高度重视防控金融风险，加强金融监管协调，有序化解处置突出风险点，并继续实施稳健中性的货币政策，着力增强金融支持供给侧结构性改革力度，进一步做好金融支持“三去一降一补”，深化金融重点领域和关键环节改革。

同时，国家外汇管理局表示，要防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定。

证监会亦称，当前要结合资本市场实际，准确研判各种风险，逐项细化分解，并将始终保持依法全面从严监管，保护投资者合法权益，协调推进资本市场改革稳定发展和监管工作。

保监会同时提出，要梳理排查监管漏洞，弥补监管短板，督促市场主体健全内控制度，形成依法合规经营的长效机制；要突出责任担当，坚决打击违法违规行为，治理保险市场乱象，坚持引导行业回归风险保障本源。

“要切实强化监管，认真抓实当前保险监管重点任务，特别是要把近期出台的监管措施真正落到实处。”保监会指出。

新华社周四报道，保监会有关负责人表示，保险机构要坚守保险保障本位，不得炒作概念和制造噱头，将着力整治产品不当创新，并采取一定期限内禁止申报新产品等监管措施。

中国国家主席习近平此前在中央政治局第四十次集体学习上称，要坚定不移地维护金融安全，坚决守住不发生系统性金融风险底线；加大对市场违法违规行为打击力度，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。（完）