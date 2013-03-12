中国并购监管机构施展拳脚之际 对冲基金寻觅商机

2011年1月26日，在华沙拍摄到的各国货币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦3月11日 - 在全球主要国家的反垄断监管机构中，中国主管机关资历相对较浅而难以捉摸，而对于那些寻求从这点获益的对冲基金业者而言，中国的反垄断监管机构可望成为业者的新好友。

中国商务部正在全球并购活动扮演重要角色，因为有越来越多的并购交易进入其辖下，例如嘉能可(GLEN.L)收购矿商Xstrata XTA.L，以及广告业者电通收购AegisAEGS.L等等。

虽然部份投资人认为中国商务部深不可测，且有可能进行政治干预，但其晦涩难解的形象已经让一些慧眼独具的对冲基金业者看到其正想把握的不确定性。

举例而言，对冲基金业者近几周以来已经扩大押注商品集团嘉能可久拖未决的350亿美元收购Xstrata交易。

由于嘉能可在中国矿物进口占有重要地位，因此必须取得中国商务部的批准，这也是交易的最后一道关卡。此案最后可能获得批准，也有可能会有一些附带条件，但此一程序延宕的时间比许多人的预期还要久。

“人们原先预期嘉能可-Xstrata交易应该会在12月获批。而这的确创造出一个机遇，”一位交易并购题材的大型基金经理人表示。“中国商务部不批准的比率很低。我们目前对这起交易的押注很大。”

**价差魅力**

嘉能可上周表示，中国商务部调查的部分包括铜精矿供应等市场，而嘉能可执行长格拉森博格表示，他乐观预期此案不久后将获批。

基金业者一直受到所谓的价差所吸引，也就是交易价格与当前股价间的差距。基金业者可以套利的价差已经扩大至近2%。

尽管以绝对值来看，这样的价差虽不大，但对于那些专门从并购活动微小的无效率性获利的对冲基金而言，这样的报酬可谓相当丰厚。对冲基金的并购交易套利模式为：买进被收购公司的股票，并押注发动收购公司的股价将下跌。

举2%的价差为例，若基金得等上两个月才能取得这部分获利，则年率化的获利率为12%，但若并购交易只花一个月时间就完成，则年率化的获利率高达24%。

尽管对冲基金往往不喜欢那些难以分析的并购交易不确定因素，但当其他投资人的不安情绪创造出投资契机时，他们会迅速掌握。

“过去几年来，所有的并购交易都有中国商务部的身影，”该名交易并购题材的基金经理表示。“中国在审查反垄断案子上算是新手，因此过程不像别国一样明确。”

**渴求更多**

自从中国于2008年施行反垄断法以来，商务部只曾经挡下一笔交易，就是可口可乐CCE.N2009年收购汇源果汁一案。

巴黎Bernheim, Dreyfus & Co合伙人Lionel Melka曾在去年就嘉能可收购案进行交易，但之后平仓，如今又在1月底时布建嘉能可并购交易新仓，并逐步扩大持仓量。

Melka向路透表示，“我想要进一步加码，但碍于基金的风险管理没办法这么做...多数人都押到满。”

他说他预期中国商务部在本月底前批准交易，而此案将在4月第一周结案。

Melka同时押注电通收购行销集团Aegis一案，这个案子也在等中国商务部批准。对冲基金业者Magnetar Financial也持有Aegis股票。

此交易的完成时间在上月宣布从原订的2月28日推迟至3月28日，因为中国商务部还在审查。

“中国商务部对这个程序还不熟悉。美国和欧洲有许多经验，审查交易的人数众多，”Melka表示。“中国商务部必须招聘更多人、投入更多资源。”(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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