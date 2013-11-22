银监会出手规范银行同业负债

* 银监会规范同业的“9号文”终版较此前已有“减压”

* 单家银行对单一同业融出资金不得超过自身一级资本的50%--业内人士

* 三方买入返售和“抽屉协议”将被叫停--业内人士

* 同业融出的期限一般不得超过1年

路透香港11月22日 -为了规范规模日益膨胀的同业业务，中国银监会监管新政--业界流传的“9号文”即于近日出台，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，业内人士料，部分同业激进的银行短期内按政策整改阵痛难免，但利于同业业务“纯粹化”及银行长期结构调整和流动性风险管理。

消息人士透露，银监会监管一部起草的《商业银行同业融资管理办法》即“9号文”，终版已较此前市场流传版本有所松动和“减压”，上周已通过主席办公会议终审，料不久后即会公布，明年初开始执行。

“对银行同业约束主要集中在核心三点:同业融资额度控制、三方买入返售叫停，同业资金融出期限设限，其余的部分相对已淡化。”一位接近监管层的人士称。

业内人士表示，银监会的目的是想“同业业务”纯粹化，“限制了三方买入返售，同业资产就干净了，成了纯粹的同业资金融通，同业资产里也就不存在非标了。”

消息人士并透露，办法通过将同业融资业务纳入全行统一授信体系，再通过“期限”、“集中度管理”等几个量化标准将银行同业资金投向非标准化债权资产(下称“非标资产”)纳入监管范畴。

比如，办法中规定，单家商业银行对单一法人金融机构同业融出资金，扣除风险权重为零的资产及风险缓释后的净额，不得超过该银行一级资本的50%。

此外，办法亦明确了买入返售和卖出回购的定义，堵住商业银行近年来流行同业三方买入返售业务，即在交易中引入第三方远期购买承诺及“抽屉协议”，这样银行就难以达到信贷资产出表或转为同业资产的目的。

“这主要是表明监管的态度，让银行把同业融资的业务全纳入全行统一授信体系，要计算资本占用，并不是禁止银行同业‘非标’业务。”一位国有大行资产管理部人士称。

今年3月银监会规范银行理财业务的“8号文”给余额10万亿左右的银行理财市场带来巨大冲击波，银行理财资产池的比重和规模受到限制。新规要求银行理财资金投资于非标准化债权的规模，以理财产品余额的35%与银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。

与“8号文”堪称姊妹篇的“9号文”则剑指近两年急剧膨胀的银行同业业务，意在促使商业银行从流动性、集中度及强化风险披露为出发点，对同业资产规模的限制。

中国银行业同业资产包括存放同业、拆出资金和买入返售金融资产，同业负债包括同业存放、拆入资金和卖出回购金融资产。自2010年以来，16家上市银行同业资产规模均实现年20%以上的涨幅，有分析师估算，银行业整体的同业资产规模已接近20万亿元。

**减少银行同业集中度风险**

“9号文”体现着监管层管理同业业务的思路，即力图用关键指标，从负债端着手，如资本占用等来约束住同业资产扩张速度，降低银行同业集中度。

路透了解到，“9号文”的最新版本较此前有一定变化，其中，办法中规定，单家商业银行对单一法人金融机构同业融出资金，扣除风险权重为零的资产及风险缓释后的净额，不得超过该银行一级资本的50%。此前版本是不得超过该行资本净额的100%。

对于50%这一比例，业内人士通过对中国16家上市银行（买入返售+同业往来资产）与其所有者权益的比例简单估算（无单一法人金融机构同业数据），结果显示兴业(601166.SS)、民生(600016.SS)、平安(000001.SZ)、华夏(600015.SS)的这一比例略高，五大国有银行则未有实质影响。

消息人士并表示，“商业银行对外融出总额不得超过一般存款50%；对非银行金融机构融出总额不得超过核心一级资本净额25%”这两个指标亦可能在新版中会出现。

“监管层的思路是，要避免同业融资风险过于集中，指标又要有可操作性，既要能控制住风险，又不能过紧而影响银行业务发展。为几个关键指标，前后讨论过好多次。”一位曾被征询过意见的银行资深人士称。

经初步测算，目前中国大中型商业银行对单一金融机构融出资金占一级资本净额整体偏低，但部分小型商业银行比例超过50%，亦有个别银行这一比例超过300%。

“一些中小型商业银行，尤其是城商行、农商行同业客户网络有限，交易对手集中，超标概率高。这指标对他们约束和压力更明，而对几家国有大行则影响有限。”上述银行人士称。

一位银行业分析师测算后表示，这些指标限制中，“对非银行金融机构融出总额不得超过一级资本净额25%”这一指标对银行达标有影响，但银行调整下来的压力不大，其余指标则对银行影响较小。

**叫停“三方买入返售”**

是次“9号文”还重点规范了银行同业业务的一种--近年来激增的“买入返售”业务，明确了买入返售和卖出回购的定义，强调是“双边”交易特征，防止商业银行通过在交易中引入第三方远期购买承诺，达到信贷资产出表或转为同业资产的目的。

目前银行流行做法是通过买入返售信托受益权等来绕过监管曲线放贷，比如其中一类玩法:A银行因授信额度受限不能给B企业放贷，A银行就找到C信托公司成立信托计划，之后将信托受益权卖给B银行，A银行再向B银行出具类似‘兜底函’的抽屉协议，信托到期后溢价买回信托收益权。

截至2013年上半年，16家上市银行同业科目下的“买入返售金融资产”规模已突破5万亿元。

路透了解到，办法对买入返售金融资产定义为:商业银行（逆回购方）与金融机构（正回购方）按照协议约定先买入金融资产，再按约定价格于到期日返售给该金融机构的资金融通行为。

办法要求，正回购方应提供无条件不可撤消的书面回购承诺，并不得将业务项下的金融资产从资产负债表中转出。

而在商业银行开展同业融资业务，不得接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保。

“不少银行都是低价在同业市场融资来利用买入返售放‘贷款’，可以赚几个点的利差，风险权重又低，还能扩大银行资产负债表规模，各家银行也都乐此不疲。”一位地区农商行资金部人士称，但这套做法以后得收敛了。

一位接近监管层人士称，“办法中着重区分了买入返售两方和三方，通过对第三方担保的限制约束银行实际风险敞口，进一步堵住了‘抽屉协议’，这样银行的同业业务项下的类信贷业务就被限制住了。”

有银行业分析师认为，办法实际叫停了此前常见的“三方协议”，并禁止银行把显性担保转为隐性担保。办法出台后或可能导致银行继续“猫鼠游戏”，即加速买入返售向应收款投资的转移。

此外，他并表示，办法对非银行金融机构融出总额限制对货币市场和债市有负面压力需要重视。

亦有行业人士表示，银行同业业务挤压水分已开始，预期“9号文”下发后，银行会缩减买入返售业务，逐渐调整同业资产的期限结构，非标资产和同业业务的扩张会受多种因素制约而放缓。(完)

--发稿 路透中文部

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