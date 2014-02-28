并购重组将引入调价机制 丰富并购支付工具--证监会

路透北京2月28日 -中国证监会周五表示，将继续推进上市公司并购重组市场化改革，例如改革定价机制、丰富并购重组支付工具、简化行政许可。证监会将推进市场化定价机制，改革现有单一股份定价机制，增加定价时间窗口，引入调价机制，增强定价弹性。

证监会新闻发言人张晓军在每周新闻例会上指出，未来将引入定向可转债、优先股作为并购重组的支付工具，支持财务顾问提供并购重组过桥贷款，支持并购基金等创新工具发展。另外，将丰富要约收购履约保证方式，取消第三方并购发行股份最低数量限制和业绩承诺要求。

在清理简化行政许可方面，他指出，证监会将研究修改上市公司并购重组相关规则，在2012年已取消上市公司股份回购、部分要约收购义务豁免审批的基础上，进一步大幅取消简化并购重组审批。凡是市场能够自我调节、市场主体能够自主决策、社会组织能够自律管理的事项，都要逐步取消行政审批。同时要推行并购重组并行审批，提高审核效率，进一步提高并购重组监管透明度。

他还表示，证监会正大力推动建立跨部门的并联式审批机制，未来拟不再以反垄断、对外投资、外资审查作为证监会并购重组行政许可的前置条件。上市公司在取得证监会批复后，同时披露重组尚需取得有关部门批准，在此之前不得实施。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良)

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