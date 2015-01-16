证监会处罚中信等券商两融业务 或不认可大量融资资金入市

* 证监会处罚中信等券商两融业务

* 强调融资融券业务高风险

* 处罚措施象征性意义大于实质--分析师

* 预示监管层不认可大量融资资金入市 (新增更多细节和评论)

路透北京1月16日 - 中国券商快速增长的融资融券“两融”业务被监管层敲响警钟。中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券(600030.SS)，海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施。

分析师表示，监管层此举象征性的意义大于实质性措施，或预示监管层对大量融资盘资金进入股市并不认可，对市场影响偏空。

邓舸在证监会新闻例会上公布2014年券商两融业务现场检查结果时并称，融资融券业务具有杠杆特征，风险较高，券商不得向证券资产低于50万元人民币的客户进行融资融券。证监会将适时再次启动对融资融券业务的现场检查，加大现场检查和处罚力度。

“目前证券公司融资融券等融资融券类业务总体运行平稳，风险总体可控，未发现重大违法违规行为。”他称。

西南证券首席策略分析师张刚表示，此次证监会对证券公司的处罚措施更多的是对违规行为的挤出，将对融资融券业务的增量有影响，但象征性的意义要大于实质性的措施。

“它向市场传达一个信号就是不认可，对大量的融资盘买进或者说大量的资金进股市的不认可。传达这个效应的话，那应该是这种利空很明显的了。”他认为。

邓舸表示，部分证券公司存在违规为到期融资融券合约展期、向不符合条件的客户融资融券、未按规定及时处分客户担保物、违规为客户与客户之间提供融资便利的问题。此外，个别证券公司还存在整改不到位，收到处理仍未改正甚至出现新的违规问题。

除中信证券(6030.HK)等上述三家券商外，证监会还对招商证券(600999.SS)，广发证券(000776.SZ)采取责令限期改正的措施；对安信证券、中投证券采取责令增加内部合规检查次数的行政监管措施；对民生证券、广州证券、新时代证券、银河证券、齐鲁证券采取警示的监管措施。

（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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