外管局：美国退出QE增加跨境资金流出 将保持人民币汇率基本稳定

路透上海2月15日 - 中国外管局周日发布2014年中国跨境资金流动监测报告，以专栏形式指出，美国退出量化宽松(QE)增加中国跨境资金流出，但这是对前期大规模流入的纠正，有利于促进国际收支趋向基本平衡。

监管部门和市场主体应主动适应内外部市场环境可能出现的新变化，外汇管理部门将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币汇率在合理、均衡水平的基本稳定。

以下为题为《美联储退出量化宽松货币政策对我国跨境资本流动的影响》专栏全文：

2014 年10月29日，美联储正式宣布结束维持两年之久的第三轮量化宽松货币政策（以下简称“QE”）。作为世界最大经济体和主要储备货币发行国，美国宏观经济政策的一举一动都会产生巨大的溢出效应。

回顾2014年，非美货币普遍出现大幅贬值，部分新兴经济体甚至出现经济动荡，我国跨境资本流动受到的影响总体有限。展望2015年，美联储货币政策继续正常化对我国跨境资金流动的影响挑战与机遇并存，要主动适应内外部市场环境可能出现的新变化。

2014年美联储QE退出对我国跨境资本流动的影响有限。2014年发达经济体货币政策分化加剧了全球外汇市场的波动，美元自 5 月份起展开一轮快速升值，非美货币普遍下跌，部分新兴经济体再度出现资本外流（见图 C1-1）。从我国的情况看，2014年下半年以来，在人民币汇率双向波动明显增强的背景下，美联储 QE 退出与国内经济放缓等因素叠加，推动我国企业加快“资产外币化、债务去杠杆化”的财务调整，跨境资金呈现出一定的偏流出压力。但这没有改变我国全年国际收支、外汇供求趋于基本平衡，外汇储备略有增长的总格局，境内外汇市场流动性充足，没有出现恐慌性的囤积外汇，目前的资本流出规模是可承受的。

另外，人民币对美元双边汇率虽然有所走低，但对主要贸易伙伴货币的多边汇率总体依然偏强。2014年，国际清算银行公布的人民币名义和实际有效汇率分别升值 6.4%和6.2%。

2015 年美联储货币政策继续正常化对我国跨境资金流动的影响挑战与机遇并存。

一方面，我国有信心应对美联储QE退出带来的影响。一是我国经济基本面总体良好，外部账户稳健，外汇储备充裕，对跨境资金流出有一定承受能力；二是由于美联储QE退出说明美国经济复苏前景较好，有利于改善我国外需，而且会缓解人民币升值压力。另一方面，应把美联储货币政策正常化对我带来的压力看成是进一步改革开放，加快构建开放型经济新体制的动力。比如说，QE退出分化人民币汇率预期，有利于汇率市场化形成机制改革；QE退出增加跨境资金流出，但这是对前期大规模流入的纠正，有利于促进国际收支趋向基本平衡；QE退出可能造成全球流动性收紧，但有利于倒逼国内企业更加重视风险管理，减少货币错配，等等。

监管部门和市场主体应主动适应内外部市场环境可能出现的新变化。外汇管理部门将会进一步完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币汇率在合理、均衡水平的基本稳定，加快发展外汇市场，加强对跨境资金流入和流出的双向监测预警，不断完善相关应对预案。市场主体应根据自身业务经营情况合理安排资产负债结构，恰当运用风险避险工具对冲不确定性风险，主动适应跨境资金流动和人民币汇率双向波动的新常态。(完)

欲览报告全文，请点击外管局网站 here

(整理 李宏薇；审校 林高丽)

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