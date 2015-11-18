《路透精英汇》中国监管部门可能反应过度 但改革道路未改--李小加

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月17日 - 港交所行政总裁李小加周二对路透表示，中国监管机构拟议新交易规则以遏制投机行为，这可能是反应过度了；但港交所仍希望大陆股市最终达到国际标准。
他是在沪港通一周年之际发表上述讲话的。
路透上周报导，中国监管部门提出限制性交易新规之后，沪港通的未来命运将面临威胁。中国拟议的新规是打击自动化交易计划的一部分，自动化交易被斥为今年6-8月大陆股市暴跌的罪魁祸首。
李小加在他办公室接受路透采访时表示，那种市场出现那样的震荡，将使人们暂时注意和反思监管部门一段时间以来做出的推断。
李小加说，他们可能反应过度了，这种反应过度的情况可能还会继续。希望他们能及时认识到，市场需要开放，要符合国际惯例。
中国证监会的建议激起了外国投资者的强烈不满，他们称新规将禁止大陆券商接收海外电脑发出的电子交易指令。这是外国人当前的沪港通投资模式。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。