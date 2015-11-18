《路透精英汇》中国监管部门可能反应过度 但改革道路未改--李小加

2015年7月9日在中国证监会大楼前拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

路透香港11月17日 - 港交所行政总裁李小加周二对路透表示，中国监管机构拟议新交易规则以遏制投机行为，这可能是反应过度了；但港交所仍希望大陆股市最终达到国际标准。

他是在沪港通一周年之际发表上述讲话的。

路透上周报导，中国监管部门提出限制性交易新规之后，沪港通的未来命运将面临威胁。中国拟议的新规是打击自动化交易计划的一部分，自动化交易被斥为今年6-8月大陆股市暴跌的罪魁祸首。

李小加在他办公室接受路透采访时表示，那种市场出现那样的震荡，将使人们暂时注意和反思监管部门一段时间以来做出的推断。

李小加说，他们可能反应过度了，这种反应过度的情况可能还会继续。希望他们能及时认识到，市场需要开放，要符合国际惯例。

中国证监会的建议激起了外国投资者的强烈不满，他们称新规将禁止大陆券商接收海外电脑发出的电子交易指令。这是外国人当前的沪港通投资模式。(完)