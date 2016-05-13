中国外管局报告：去年破获地下钱庄案件60余起 涉案金额上万亿元

路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式指出，去年大力打击外汇领域违法违规交易行为。参与跨部门打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，严厉打击逃骗汇等各类违法违规行为。2015年，配合公安机关共破获地下钱庄案件60余起，涉案金额上万亿元人民币。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

2015年，国家外汇管理局结合形势变化，在充分满足正常合理用汇的基础上，坚持依法行政，完善事中事后监管机制，跨境资金流动监测取得明显成效。

主要措施有：加强重点监测和真实性审核要求。一是加强对异常外汇流动重点渠道和主体的监测，规范外汇收支行为。二是强化银行真实性、合规性审核管理要求，以落实“展业三原则”作为银行监管的重点。主要措施包括：召开银行检查情况通报会，通报2014年以来银行违规问题及内控管理情况；加大对银行的检查，督促银行强化合规意识，完善内部管理。

强化现场和非现场核查检查。一是针对异常渠道和主体开展专项核查，货物贸易项下全国共现场核查企业8,000余家，其中2,500多家企业被纳入B类、C类管理、注销名录或作进一步查处；服务贸易项下共计现场核查2,412家机构，其中52家机构作进一步查处。

二是开展银行合规性专项核查和检查。在全国范围内开展银行办理境外直接投资登记和资金汇出业务专项现场核查，以及内保外贷履约专项非现场核查。对跨境收支占总量70%的7家商业银行合规性及内控制度方面进行全面检查和评估。在天津、上海等9个分局开展对银行办理个人和服务贸易外汇业务的专项检查。2015年共发现银行未按规定履行真实性审核义务的违规案件936起，处行政罚款5,536万元人民币。

三是大力打击外汇领域违法违规交易行为。参与跨部门打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，严厉打击逃骗汇等各类违法违规行为。2015年，配合公安机关共破获地下钱庄案件60余起，涉案金额上万亿元人民币。此外，跨部门监管合作取得新进展。海关总署依据国家外汇管理局提供的核查信息，对2,300多家企业下调信用级别、设置通关布控、注销或移交稽查、缉私处理。

进一步完善业务监测系统建设。全面升级跨境资金流动监测与分析系统。加强服务贸易非现场监测体系建设，根据形势和管理目标的变化实现指标的弹性调整和灵活运用。完善个人外汇业务监测系统，实现个人结售汇、涉外收支、现钞存取等全口径数据采集。不断改进资本项目信息系统，提高数据管理和数据分析效率。（完）