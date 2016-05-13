中国外管局报告：推进国际产能合作需关注相关国家的负债能力差异

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式指出，中国面临“走出去”的有利时机，但一些主要目标国家债务负担高，投资风险较大，需要做好机制设计，以取得更好的投资效果。
以下为该篇专栏的全文（图表省略）：
当前，国际产能和装备制造合作快速推进，“一带一路”战略全面实施，我国面临“走出去”的有利时机，但一些主要目标国家债务负担高，投资风险较大，需要做好机制设计，以取得更好的投资效果。一方面，要加强我国投融资主体和渠道建设，加深对项目建设、管理、运营、维护全流程的参与程度；另一方面，要根据国家和地区的负债能力差异，有针对性地设计投融资方案，灵活主动推进。
我国对外投资面临有利时机。首先，随着“一带一路”建设、国际产能和装备制造合作战略的稳步推进，国际社会合作共识持续凝聚，合作意愿不断加强，我国面临更加有利的国际环境和政治条件。
其次，新兴市场经济总体放缓，又面临美联储进入加息周期引发的资金流出压力，资金需求比较突出。最后，国际大宗商品价格处于下行周期，相关资产估值缩水，潜在投资机会进一步显现。如瑞士大宗商品企业嘉能可（Glencore）公司，2015年下半年股价大跌，被迫低价出售其在澳洲和智利的铜矿。
但部分“走出去”目标国家债务负担较高。据世界银行统计，截至2014年末，全球124个发展中国家的外债总量为5.4万亿美元，较2013年增长7%，较2007年翻了一番。全球发展中国家整体上面临外债规模大、增速快、偿还压力大等问题。
分地区看，东欧和中亚、拉美和加勒比海、南亚、撒哈拉以南非洲4 个地区外债负担较重，负债率、债务率、偿债率等6项指标中半数及以上超过国际警戒线，情况堪忧。东亚和太平洋、中东和北非2个地区外债负担较轻。分国别看，我国“走出去”的部分国家均不同程度地面临外债问题。其中，蒙古国、土耳其、塔吉克斯坦等国多项外债指标大幅超过国际警戒线。
积极做好机制设计，稳步推进国家战略。一是做好股权和债权投资的均衡配合。发展中国家外债负担较重，部分国家被列为重债穷国，受到 IMF 等国际组织债务融资约束。为有效推进合作，除传统债权资金外，可适当增加股权类资金。根据所投资国家和地区的外债情况差异，合理设计股债搭配，促进投融资活动可持续发展。
二是拓展项目的参与深度和广度，增强投资主体能力建设。以往，我国对外经济合作多以工程承包、设备出口为主，后期参与不够。应利用股权出资特点，一方面升级合作模式，除继续输出设备和劳务外，加大项目参与程度，特别是建成后的运营、管理、维护等；
另一方面加强多方合作，以联合体等方式共同投资，广泛覆盖上下游产业链，实现利益捆绑和优势互补。三是做好各类投资主体的协调配合。应均衡发挥政府、金融机构、企业等各主体的优势和积极性，各尽所能，增加对外合作的投融资主体和资金选择，形成适度竞争、分散多元的对外投融资格局。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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