中国外管局报告：推进国际产能合作需关注相关国家的负债能力差异

路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式指出，中国面临“走出去”的有利时机，但一些主要目标国家债务负担高，投资风险较大，需要做好机制设计，以取得更好的投资效果。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

当前，国际产能和装备制造合作快速推进，“一带一路”战略全面实施，我国面临“走出去”的有利时机，但一些主要目标国家债务负担高，投资风险较大，需要做好机制设计，以取得更好的投资效果。一方面，要加强我国投融资主体和渠道建设，加深对项目建设、管理、运营、维护全流程的参与程度；另一方面，要根据国家和地区的负债能力差异，有针对性地设计投融资方案，灵活主动推进。

我国对外投资面临有利时机。首先，随着“一带一路”建设、国际产能和装备制造合作战略的稳步推进，国际社会合作共识持续凝聚，合作意愿不断加强，我国面临更加有利的国际环境和政治条件。

其次，新兴市场经济总体放缓，又面临美联储进入加息周期引发的资金流出压力，资金需求比较突出。最后，国际大宗商品价格处于下行周期，相关资产估值缩水，潜在投资机会进一步显现。如瑞士大宗商品企业嘉能可（Glencore）公司，2015年下半年股价大跌，被迫低价出售其在澳洲和智利的铜矿。

但部分“走出去”目标国家债务负担较高。据世界银行统计，截至2014年末，全球124个发展中国家的外债总量为5.4万亿美元，较2013年增长7%，较2007年翻了一番。全球发展中国家整体上面临外债规模大、增速快、偿还压力大等问题。

分地区看，东欧和中亚、拉美和加勒比海、南亚、撒哈拉以南非洲4 个地区外债负担较重，负债率、债务率、偿债率等6项指标中半数及以上超过国际警戒线，情况堪忧。东亚和太平洋、中东和北非2个地区外债负担较轻。分国别看，我国“走出去”的部分国家均不同程度地面临外债问题。其中，蒙古国、土耳其、塔吉克斯坦等国多项外债指标大幅超过国际警戒线。

积极做好机制设计，稳步推进国家战略。一是做好股权和债权投资的均衡配合。发展中国家外债负担较重，部分国家被列为重债穷国，受到 IMF 等国际组织债务融资约束。为有效推进合作，除传统债权资金外，可适当增加股权类资金。根据所投资国家和地区的外债情况差异，合理设计股债搭配，促进投融资活动可持续发展。

二是拓展项目的参与深度和广度，增强投资主体能力建设。以往，我国对外经济合作多以工程承包、设备出口为主，后期参与不够。应利用股权出资特点，一方面升级合作模式，除继续输出设备和劳务外，加大项目参与程度，特别是建成后的运营、管理、维护等；

另一方面加强多方合作，以联合体等方式共同投资，广泛覆盖上下游产业链，实现利益捆绑和优势互补。三是做好各类投资主体的协调配合。应均衡发挥政府、金融机构、企业等各主体的优势和积极性，各尽所能，增加对外合作的投融资主体和资金选择，形成适度竞争、分散多元的对外投融资格局。（完）