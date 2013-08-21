上海银监局要求沪中资行全面排查是否推介代理泛鑫公司产品

路透上海8月21日 - 中国上海银监局有关负责人表示，针对上海泛鑫保险代理有限公司涉嫌擅自销售自制固定收益理财协议一事，为有效防范风险传染，上海银监局已在第一时间要求在沪主要中资银行就是否存在推介或销售泛鑫公司产品行为进行全面排查。

据路透收到的银监局新闻稿称，经银行初步排查，在沪商业银行严格执行了监管部门有关理财产品代销业务的监管要求和规定，各银行均未与泛鑫公司这类中介机构建立代理销售关系，目前也未发现通过银行柜面销售泛鑫理财产品，未发现有银行员工私售该产品；但在排查中发现，有极个别银行客户经理存在私自推介泛鑫理财产品的行为，有关银行正在进一步核实，并按其销售人员管理规定予以处理之中。

上海银监局表示，将对排查发现的相关问题作进一步调查，如发现违规行为，将采取监管措施。该局始终督促在沪银行加强银行员工行为管理，严禁员工私售或推介各类未经银行批准的理财产品，切实防范相关风险。

新华网周一晚间引述公安部通告称，外逃涉嫌经济犯罪的上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡在斐济已被抓捕，并押解回国。（完）

(发稿 徐永；审校 林高丽)

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