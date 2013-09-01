中国监管层推动国有控股上市公司解决同业竞争

路透上海8月31日 - 中国证监会近日与国资委联合出台指导意见，推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争，规范关联交易，以进一步规范国有股东与所控股上市公司关系。

周五晚刊登在证监会网站的意见要求，国有股东与所控股上市公司要结合发展规划，明确战略定位。在此基础上，对各自业务进行梳理，合理划分业务范围与边界，解决同业竞争，规范关联交易。

国有股东与所控股上市公司要按照“一企一策、成熟一家、推进一家”的原则，结合企业实际以及所处行业特点与发展状况等，研究提出解决同业竞争的总体思路。要综合运用资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，逐步将存在同业竞争的业务纳入同一平台，促进提高产业集中度和专业化水平。

意见还提出了培育注资模式，即有条件的国有股东在与所控股上市公司充分协商的基础上，可利用自身品牌、资源、财务等优势，按照市场原则，代为培育符合上市公司业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产。上市公司与国有股东约定业务培育事宜，应经上市公司股东大会授权。国有股东在转让培育成熟的业务时，上市公司在同等条件下有优先购买的权利。(完)

参看细节，请点击中国证监会网站 here

(发稿 林高丽; 审校)

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