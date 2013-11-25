必须配套建好金融安全网以利于市场优胜劣汰--银监会官员

路透北京11月25日 -中国银行业监督管理委员会副主席阎庆民周一在北京表示，在金融领域发挥好市场配置资源的决定性作用，必须配套建好金融安全网，以利于市场的优胜劣汰。

他在新浪网金麒麟论坛上说，若不建设好金融安全网，“金融机构退出市场的负外部性，将导致对优胜劣汰‘投鼠忌器’，使得金融机构不仅‘大而不能到’，而且‘小也不能倒’。”

中央财经领导小组办公室巡视员方星海上周称，明年某个时候，一两家中小型的银行发生挤提、倒闭的可能性很大，央行和银监会应做好处置预案，及时应对，避免风险扩散到整个系统。

阎庆民称，要继续推动债券市场一体化，更好发挥价格信号的需求表达和创新引领功能，约束优化资产负债表功能，并引导改善资源配置功能。

同时，要继续推动完善政策性金融功能，积极支持铁路、公路、农田水利等重要基础设施建设，先导进入新技术开发、新产业培育、产业基础设施建设等领域，研究建立城市基础设施、住宅政策性金融机构，积极推进保障性住房等民生工程建设。

阎庆民指出，针对三中全会提出的“加强金融基础设施建设，保障金融市场安全高效运行和整体稳定”，需要加强法律法规、支付清算体系、会计标准等金融基础设施建设，还应特别加强银行业信息系统建设。

“推广使用手机银行、网上银行、电子钱包等高效率、低成本、广覆盖的服务方式，利用大数据、云计算等信息技术，提高服务精准度、满意度。”他说。

阎庆民并称，要鼓励民间资本参与金融创新、引导民间企业探索金融创新，并积极推动银行业对外开放的水平。

他提供的数字显示，股份制银行和城商行民间资本占比已由2002年的11%和19%，提高到42%和54%，农村中小金融机构已超过88%，还有46家非银机构由民间资本控股。

截至9月末，20家中资银行在海外50个国家和地区设立了近1,100家机构，总资产超过1.2万亿美元。同时，51个国家和地区的银行在境内设立41家外资法人机构、92家外国银行分行、920家营业性机构。（完）

(发稿 谢衡/张胜男； 撰写 李然; 审校 黄凯)

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