证监会将修改完善现行分红制度

路透北京11月15日 -中国证监会表示，将要求上市公司健全分红决策程序和机制，对现行分红制度进一步修改、补充和完善，加大对未按规定分红和有能力但长期不分红公司的监管约束，不断提高分红水平，稳定市场预期。

中国证监会微博周四稍晚指出，下一步将要求上市公司在章程中明确现金分红政策，予以充分信息披露并强化其先前分红承诺与执行的一致性；同时支持国有上市公司提高分红水平，制定差异化的现金分红政策以及采取多元化方式回报投资者。

证监会还将配合财政部、税务总局实施新的上市公司股息红利税收政策，按照投资者持股期限实行差别化税率。

中国上市公司目前存在现金分红高度集中于少数优质公司、分红的连续性和稳定性不足、分红回报方式较为单一、结构不够合理等问题。2010年至2012年，境内实施现金分红的上市公司家数占比已从50%提高至68%，现金分红比例由18%提高至24%。（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)

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