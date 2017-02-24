基金业协会将发展公募REITs 推动公共不动产证券化--报载

路透上海2月24日 - 据上海证券报周五报导，中国证券投资基金业协会下一步不仅将深入推进PPP（政府与社会资本合作）项目资产证券化发展，还将发展公募REITs（房地产投资信托基金）、推动公共不动产证券化进程，并继续规范资产证券化业务的发展。

中国证券投资基金业协会会长洪磊周四在一论坛上指出，将有稳健现金流的城市公共基础设施和公共服务项目进行资产证券化，通过公募REITs向全民提供接近固定回报的集合投资工具，将为全民共享经济发展成果提供理想渠道。

去年12月，国家发改委和证监会共同发布《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》，正式开启了PPP项目资产证券化的大门，也打开了公共基础设施领域REITs的发展空间。

“仅仅将PPP项目作为REITs基础资产的来源，将其中的10%转化为真实的可投资标的，那么每年REITs新增规模即可达到千亿级。”他预测。

关于REITs和资产证券化，目前各方仍有很多认识上的差异。洪磊认为，将公共治理形成的各类公共设施，作为基础资产进行资产证券化并上市交易，借助REITs在资金端实现金融资本的集合投资，在资产端实现基础资产的组合持有，通过规范运营和风险管理，获取稳健回报，实现长期资本与长期资产对接，可极大地提升金融服务实体经济的效率。

“此外，推动公募基金、养老金投资于优质基础资产，为全民共享经济发展成果提供理想渠道。”洪磊特别指出。

不过他指出，目前，REITs的发展仍面临一些障碍。例如缺乏REITs基础资产发行上市管理办法，无法将有稳定现金流的不动产公司上市挂牌，与一般公司的上市发行相区别。同时也缺乏REITs基金投资运作管理办法；缺少信托制度下对金融产品和持有人征税的正确认识，双重征税抑制了REITs产品的发展。

在此背景下，洪磊建议，为推动REITs和资产证券化发展，行业应当作出努力，首先就是要制定资产证券化产品公开发行上市规则，目前已经针对未来现金流不确定的公司发行建立了一套发行制度，还应当针对未来现金流稳定的项目资产建立与之相适应的发行制度，即在沪深交易所设立机构投资者交易板块，专门挂牌不动产资产证券化产品。

他还指出，为防止基础资产上市交易中的道德风险，应设置必要的回购条款，约束发行方对投资者承担长期责任，防止出现重融资而侵犯投资人利益的倾向，甚至利用挂牌，变相圈钱。（完）