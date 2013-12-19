中国拒收逾60万吨美国玉米 占今年进口量三成

路透北京12月18日 - 一家具影响力的咨询机构表示，因检测发现未经许可的转基因品种，中国自11月中旬以来已经退运超过60万吨美国玉米，今年这类退运量总计约占进口量的30%。

全球第二大玉米消费国--中国对玉米的退运量增加，将进一步压低全球玉米价格。玉米价格目前徘徊在本月录得的三年低点。

上海汇易咨询有限公司(JCI)在周三的报告中称，有10批船货退运，相当于约60万吨玉米，多于中国检疫当局上周证实的数字。

美国已经敦促中国尽快批准MIR162转基因玉米，本周两国将在北京展开高层磋商。该品种由先正达(Syngenta)SYNN.VX公司研发。

“退运对进口损害很大。是否出现更多退运将取决于本周谈判，”汇易首席分析师李强表示。

在发给记者的传真稿中，中国检疫当局拒绝证实退运船货的增加数字，并称检测与船货退运的情况有变化。

中国近年来已经成为全球主要的玉米进口国。据美国农业部(USDA)预测，在截至2014年8月的销售年度，中国玉米进口可能达到700万吨的纪录高位，而上年为270万吨。

美国正向中国出口200万吨玉米，约为7,873.6万蒲式耳，中国也已经承诺再购买300万吨。

李强称，自11月中以来，美国有近40批玉米运抵中国，超过一半通过检测。

自2010年由出口国转为净进口国以来，中国目前是全球第三大玉米进口国，几乎所有的玉米进口都来自美国。

中国拒收美国玉米，除了对美国玉米期货产生偏空影响之外，还可能打击亚洲玉米现货价格。

“这绝对是偏空的影响，因为拒收的玉米将增加其他市场的供应，”一家国际贸易公司驻新加坡的交易商表示。“这些玉米可能转向韩国、日本或台湾市场，但它们也老早就提前预定了。”

此前，中国国内玉米收成创下纪录高位，市场供应过剩。中国政府在尽力支撑价格，以帮助农户。

由于饲料业消费疲软，中国面临玉米供应大量过剩问题。2013/14年玉米产量可能较上年增长5.9%，至2.177亿吨的纪录高位，较预估消费量1.97亿吨为高。

也有人认为，拒收美国玉米可能由中美两国间的其他贸易争端引起。

上月中国商务部长高虎城谴责称，美国指责中国阻碍科技产品减税协议谈判是“不负责任的”，称美国使参与谈判的各方感到失望。

世界贸易组织(WTO)的一份声明称，中国于12月3日对美国启动贸易争端解决机制，挑战后者对中国出口产品倾销美国市场的指控。

中国检验检疫机构补充称，美国和玉米出口商必须在出口前加大检验，以保证运抵中国的玉米符合中国的法律要求以及质量安全标准。(完)

(编译 朱晓军/李春喜 审校 龚芳/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。