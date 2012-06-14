中国不赞成以片面制裁和施压方式解决叙利亚危机

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京6月14日电---中国外交部发言人刘为民周四在例行记者会上称，不赞成以片面制裁或施压的方式解决叙利亚危机，重申支持联合国特使安南的斡旋努力。
法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）周三表示，法国将建议联合国强制执行安南提出的叙利亚和平计划，并称禁飞区是可供考虑的选项之一，以此遏制叙利亚的“内战”。
刘为民并未直接反对法国的建议，但表示忧虑。
俄罗斯和中国反对西方国家谴责或要求阿萨德下台。联合国称阿萨德的部队在一年多的时间里已经杀害了至少10,000人。
中国反复呼吁叙利亚各方停止暴力，遵守安南提出的和平计划，并反对外国对叙利亚进行干预，以及迫使叙利亚进行政权更迭的努力。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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