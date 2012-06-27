中国反驳有关华为和中兴接受非法补贴的指责

路透北京6月26日电---中国反驳欧盟有关华为HWT.UL和中兴(000063.SZ)(0763.HK)接受中国政府的非法补贴并得以低价销售产品的指责。

5月，欧盟外交官称，欧盟可能对华为和中兴采取行动，因两家公司接受中国政府的非法补贴，令其能够以较低价格出售电讯设备。

中国商务部新闻发言人沈丹阳周二在记者会上表示，“这种指责是没有根据的，也是毫无道理的。”

沈丹阳表示，“华为、中兴等企业完全是在自由竞争的市场环境下运作，通过积极研发升级，提高产品国际竞争力来发展经营的。”

日前，华为董事会成员对路透表示，华为获得的补贴是合法的，中国政府没有帮助华为在全球范围内获得业务。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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