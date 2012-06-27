中国反驳有关华为和中兴接受非法补贴的指责

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京6月26日电---中国反驳欧盟有关华为HWT.UL和中兴(000063.SZ)(0763.HK)接受中国政府的非法补贴并得以低价销售产品的指责。
5月，欧盟外交官称，欧盟可能对华为和中兴采取行动，因两家公司接受中国政府的非法补贴，令其能够以较低价格出售电讯设备。
中国商务部新闻发言人沈丹阳周二在记者会上表示，“这种指责是没有根据的，也是毫无道理的。”
沈丹阳表示，“华为、中兴等企业完全是在自由竞争的市场环境下运作，通过积极研发升级，提高产品国际竞争力来发展经营的。”
日前，华为董事会成员对路透表示，华为获得的补贴是合法的，中国政府没有帮助华为在全球范围内获得业务。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。