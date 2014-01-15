中国再拒收含转基因成分美国干酒糟--交易商

路透北京1月15日 -交易商周三表示，中国检疫当局已经进一步拒绝来自美国的干玉米酒糟（DDGs），因为这种玉米加工产生的副产品中存在未经批准的转基因成分。

这一行动令一些交易商措手不及，他们本来预计中国当局在上周拒收了数批此类船货后，将会对检验有所放宽。

当地交易商表示，中国北方的青岛港口在本周拒收了一批数量不明的美国干玉米酒糟，因船货检测出含有先正达(Syngenta)公司研发的MIR 162品种。该品种等待中国批准进口已超过两年时间。

国内一家大贸易行的交易商估计，仅青岛港口这一地，在过去数日就拒收了超过1万吨。

上海的一位交易商也表示，当地检疫当局也拒收了更多的此类船货。不过，海关已经允许贸易公司暂时将这些谷物存放在仓库中，直到他们找到其它海外买主来接手。

“丝毫没有放松的迹象。情况没有改变，当局一直在拒收。”一位不愿具名的交易商说道。

交易商们还认为，广东省黄浦港口可能也将拒收此类船货。路透联系的当地的检疫官员，他们拒绝评论此事。

据行业消息人士透露，中国当局对含转基因成分的玉米进行严格审察，是因为国内供应过剩，政府希望通过减少便宜谷物的进口，来支撑国内谷物价格。

中国的拒收举动已经令芝加哥期货交易所(CBOT)的玉米合约承压，干玉米酒糟交易商正苦恼不已，因为这些船货很难被转运到其它目的地，在亚洲的其它地区，酒糟并不被广泛用作牲畜饲料的替代品。（完）

(编译 高琦 审校 隋芬)

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