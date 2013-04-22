中国宗教官员称希望国内教众科学看待吉凶祸福

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京4月21日（记者 白宾） - 中国国家宗教事务局局长王作安近日对官方媒体《学习时报》表示，中国正努力让1亿信教群众抛弃迷信，科学看待生老病死、吉凶祸福。
王作安称，随着中国经济的快速发展，宗教信徒也有较快增长，而原因在于现实生活中的不确定性增加，人们有不安全感。
他表示，尽管宗教可以释放正能量，对社会起到正面作用，但抑制宗教中的消极因素也很重要。
“对于马克思主义政党来说，我们要通过思想政治工作，通过普及科学文化知识，帮助广大人民群众树立正确的世界观，科学看待生老病死、吉凶祸福，”他说道。
“但是要看到，这一过程是漫长的，要有足够的耐心，坚持不懈地去做。”
“宗教是一个长期现象，如果我们急于求成，想立即就把信教群众从宗教的影响下‘解放’出来，结果会适得其反，”他说。
王作安称，中国天主教、基督教和伊斯兰教信徒总计约5,000万左右，佛教和道教教众数量难以统计，粗略估计得出中国有一亿多人信教。他还表示，实际信教人数比这个数字要大。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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