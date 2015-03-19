中国大陆八成员工今年获加薪 绝大多数职位涨6-8%--薪酬报告

路透上海3月19日 - 全球领先招聘咨询公司Morgan McKinley周四发布2015年中国大陆薪酬指南，八成以上的员工今年获得加薪，绝大多数职位的薪资涨幅约为6-8%，不过该涨幅并不包括人员跳槽或升职的情况。

该报告涵盖银行与金融、财务会计、信息技术、人力资源、销售与市场、运营与供应链、医疗与生命科学七大行业。报告预计，今年金融行业的新增就业机会低于去年，IT人才供不应求，消费品行业的销售人才亦有相当大的需求。

Morgan McKinley中国区总经理Rio Goh指出，“ 中国经济将以正常增速步入2015年，其结果是，今年整个金融行业的新增就业机会将略低于去年，但仍然远远高于工业部门。然而，由于监管政策的持续变化，市场对风险及合规专业人士的需求将继续持高。”

中国政府已将今年中国国内生产总值（GDP）增速目标由去年7.5%左右下调至7%左右，中国经济今年仍处于结构调整期，增速放缓压力较大。

报告指出，在银行和金融业，基于内部审计的需要，对会计和金融的专业人士的需求进一步扩大；在资产管理领域，对总监及高级总监级别的分析师需求亦在持续提高；而在企业银行业务和零售银行业务领域，高级副总裁／总监级别且拥有贸易融资经验的银行业从业人员将日趋火爆。

报告称，传统IT行业人才向电子商务和互联网行业的流动趋势明显。互联网市场（尤其互联网产品市场）的蓬勃发展形成了相当大的人才缺口。此外，云计算和移动技术等尖端技术领域的人才短缺现象也格外明显。

越来越多的IT行业跨国公司雇员都希望能在快速发展的本土互联网公司谋求进一步的发展。这些倍受追捧的互联网专家的薪资远超市场平均水平，本土公司为吸引优秀人才加盟往往愿意提供高出基本工资50%以上的丰厚待遇，这也使得部分互联网领域的薪酬竞争急剧升温。

根据Morgan McKinley在1月所做的专业人士薪酬调查，82%受访人表示获得加薪，15%的人表示持平。而在加薪幅度上，35%人士的加薪幅度为5-8个百分点，24%的受访者的增幅在9-12%，25%受访者薪酬增长幅度在13%以上。另外，76%受访者表示，他们已经领到或有望领到2014年的年终奖金。

在专业人士的薪酬体系中，大多数人士薪酬方案包括假期、健康／人寿保险、年终奖金方案、笔记本电脑和手机；超过四成的受访者还包括培训、产假／陪产假、养老金和退休金计划。而年终奖金和假期是内地专业人士最看重的两项福利。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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