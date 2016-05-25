猛狮科技拟投资56亿元建设可再生能源发电及储能应用项目

路透上海5月25日 - 中国清洁能源科技企业--猛狮科技(002684.SZ)周三新签两单海外光伏电站合同，并进军电池储能电站领域，计划在陕西定边建设可再生能源发电＋储能电综合应用项目，总投资达56.2亿元人民币。

猛狮科技今与瑞士Global Discovery AG公司签约，双方合作在伊朗和非洲投资建设共计322.5兆瓦的光伏电站。

而陕西定边项目包括500兆瓦时的储能电站、100兆瓦地面光伏电站、100兆瓦风力发电站、50兆瓦光热发电站及相关可再生能源发电设施，计划四年内完成这些项目。其中今年先建设一座10兆瓦时锂电池示范储能电站，投资约7,000万元；以及50兆瓦光伏电站，投资额约3.5亿元。

随着西北地区风电和光伏发电等可再生能源装机的增加，当地清洁能源供大于求，弃电现象较普遍，并影响到当地电网的稳定。而储能电站能解决峰谷用电问题，有利电网稳定运行，并能消纳清洁能源领域部分弃电。不过因国家尚无相关鼓励政策，储能电站尚未形成清晰的商业模式。

猛狮科技董事长陈乐伍表示，公司还计划在清洁能源发展领先的德国投资建设一座目前欧洲最大的100兆瓦时储能电站，投资额约1亿欧元，计划于明年开始建设。同时在“一带一路”沿线国家，推广“光伏＋储能”产品，拓展光储一体化的应用，从而推动储能产品的应用领域。

以车辆起停电池起家的猛狮科技近年来围绕高端电池制造、新能源汽车、清洁电力三大业务版块进行布局。（完）